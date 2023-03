Fastleger blir slitne av byråkrati, ikke pasienter

DEBATT: Det er ikke synd på fastlegen på grunn av pasientene. Tvert imot, fastlegene klager fordi vi får for lite tid sammen med pasientene våre.

Fastleger liker jobben sin og vi kjenner oss ikke igjen i Farkad Abdal-Razzaks beskrivelse av fastlegehverdagen.

Marit Borgen Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Peter Christersson Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Line Cecilie Møller Christiansen Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Morten Munkvik Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Kari Tau Strand Oanes Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Preben Ogne Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Pia Skoglund Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Camilla Tufto Fastlege ved Stavanger Medisinske Senter

Mange har fått med seg at det er «fastlegekrise». Stadig flere innbyggere står uten en fastlege å kontakte. Allikevel velger de fleste fastleger å stå i jobben, tross dårlige rammer og lite politisk vilje til å gjøre noe med situasjonen. En lege kan stort sett få annen jobb om de vil bytte, så hvorfor blir fastlegene?

Nylig ble det beskrevet en fastlegehverdag som vi ikke kjenner oss igjen i. Hadde virkeligheten vært sånn for fastleger hadde vi ikke lenger hatt en fastlegekrise. Da hadde fastlegeordningen som sådan vært uten leger som ønsket å jobbe i den.

Forfatteren tegner et bilde av en fastlege som man skal synes synd på fordi legen opplever krav, ubehageligheter og trusler i møte med pasientene sine. Selvfølgelig er det tema som tas opp i en konsultasjon hvor pasienten og legen kan være uenige, men kontakten med pasienten er nettopp det som er årsaken til at fastlegen ønsker å fortsette å være fastlege. En av hemmelighetene til at fastlegeordningen fungerer er at båndet mellom pasient og lege verdsettes av begge parter.

Når fastleger klager over stor arbeidsbelastning, har det lite med pasientene å gjøre. Tvert om! Det fastleger ønsker seg – det er sagt utallige ganger i flere år – er mer pasientkontakt. Det som sliter i hverdagen, er arbeidsoppgaver som ikke oppleves som legerelaterte. Disse er det mange av, og er beskrevet mange ganger.

Styrken i fastlegeordningen ligger i tillitsrelasjonen mellom pasient og lege. Denne tilliten gjør det mulig for pasienten å ta opp nær sagt hva som helst med fastlegen, selv om det er vanskelige tema hvor man kanskje ikke er enige om hvilken vei som vil være den smarteste. Tilliten må vi bevare, og det gjør vi ikke med å mistenkeliggjøre og skremme pasienter bort fra fastlegekontorene fordi vi skal «synes synd på fastlegen». Det har aldri vært, og skal ikke være pasientens jobb å gjøre fastlegehverdagen bedre. Det er en politisk jobb.