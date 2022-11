Skolepenger er usolidarisk!

DEBATT: Støre-regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS.

Vi har fått en regjering som tydeligvis ikke prioriterer høyere utdanning, og som mener at dette skal være et gode for de få, ikke en rettighet for mange.

Sara Nustad Mauland Rødt Stavanger

Med dette rokker regjeringen ikke bare ved gratisprinsippet, som har vært et grunnleggende prinsipp for all utdanning i Norge, de tar også på seg å innføre Høyre-politikk, stikk i strid med valgløftene om at vi nå skulle få et politisk skifte!

Noe av det første Solberg-regjeringen foreslo da de kom til makta i 2013 var nemlig å innføre skolepenger for utenlandske studenter. Etter en høringsrunde ble dette heldigvis skrinlagt og ikke hentet fram igjen fra skuffen. Nå tar altså utdanningsminister Ola Borten Moe på seg å innføre den politikken som Høyre-regjeringa tidligere ikke lykkes med. Det mener vi i Rødt er en dårlig idé! Vi er sterkt imot det å gjøre utdanning om til en vare som er tilgjengelig kun for de med best kjøpekraft.

Gjennom å tilby gratis utdanning bidrar Norge til å bygge opp verdifull kompetanse i utviklingsland på en rekke områder, alt fra menneskerettigheter og samfunnsutvikling til folkehelse, ingeniørfag og teknisk kompetanse. Dette er kompetanse som vårt lokale næringsliv også setter pris på.

Fører til reduserte søkertall

Utdanningsministeren argumenterer med at vi i Norge har brukt milliarder på å bygge opp kvaliteten i utdanningssektoren, og at norske læresteder derfor bør kunne hevde seg i konkurransen med andre land som krever skolepenger. Men erfaringene fra Sverige og Danmark er at innføring av skolepenger for studenter fra tredjeland fører til økt byråkrati og reduserte søkertall og dermed inntekter. I Sverige gikk andelen studenter fra tredjeland markant ned etter at ordningen med skolepenger ble innført.

Norske læresteder sier at de forventer at det samme vil skje her i Norge hvis den foreslåtte studieavgiften innføres. I tillegg må det presiseres at Norge er et høykostnadsland. Det er derfor ikke gratis å studere her selv om man ikke blir avkrevd skolepenger. Bare det å dekke husleie og andre levekostnader for studenter fra land som Pakistan, Nepal, Nigeria og Bangladesh er et betydelig utlegg.

Rettighet

Rødt mener at utdanning er en rettighet, ikke en vare! Utdanningssektoren bør styrkes gjennom reversering av tidligere regjeringers ostehøvelkutt, gjennom styrket finansiering av studieplasser og gjennom økte stipend for studentene. I stedet har vi dessverre fått en regjering som tydeligvis ikke prioriterer høyere utdanning, og som mener at dette skal være et gode for de få, ikke en rettighet for mange.