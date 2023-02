Skiturer må inn i skolen!

DEBATT: Skolene bør i større grad få elevene ut på skiturer. Det er nemlig ikke alle som har hytte og sesongkort i skibakken.

Å gå på ski er en del av den norske kulturarven og er en aktivitet som også elever fra land uten snø vil kunne ha stor glede av, skriver innsenderen.

Alexander Holm 8A Kannik Skole

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tenker du noen ganger at du kunne rent ned de hvite snøfylte bakkene med solen i ryggen? Du faller ut av det læreren snakker om, fordi du drømmer om å stå på ski. I gymtimene er det stort fokus på ballsport og svømming, men hva med skisporten som er en sentral del av norsk identitet?

Vi som går på norske skoler trenger mer skisport. Det er ikke alle som har hytte på fjellet eller sesongkort i skibakken. Derfor mener jeg at flere trenger å stå på ski og kjenne til den norske kulturarv. Jeg synes at kommunen må bidra mer til å få elever på ski. Alle elever må kunne kjenne følelsen av å stå på ski.

De siste årene har det kommet flere og flere innvandrere til Norge. De fleste kommer fra land hvor det ikke er snø eller muligheter til å gå på ski. Mange av innvandrerne har derfor aldri stått på ski før, men kommunen kan gi dem muligheten til å gjøre det. Stavanger kommune burde bevilge penger til skiturer. Som mange elever hadde hatt masse glede av. Slik kunne de samtidig bidratt til økt integrering og mindre utenforskap.

Vi i Stavanger har gode muligheter til å ta en skibuss opp til Sirdal, for en dagstur eller en overnattingstur. Da kan vi stå på ski en hel dag med mye glede. Jeg mener at det å stå på ski er noe en klasse kan gjøre minst en gang i året, men helst flere ganger enn det. En klasse kan dra opp til Sirdal og de som ikke har skiutstyr kan leie det der.

Hvis noen av elevene sliter med teknikken kan enten andre elever i klassen hjelpe, eller så er det muligheter for å leie skiinstruktør. Jeg mener at kommunen burde bidra til dette og bruke litt av de pengene kommunen har på å lære elever som aldri har stått på ski, om den norske kulturen fra gammelt av. Jeg synes vi har lært mye om ballsport og svømming allerede og at vi trenger en endring. Jeg håper dette er noe dere gjør noe med på kort tid.