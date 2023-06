Pårørende ser en annen virkelighet, Dag Mossige!

Politikere i valgkamp formidler en annen eldreomsorg enn den vi som pårørende ser, skriver Nils-Oscar Ihlen.

Nils-Oscar Ihlen Pårørende, Stavanger

DEBATT: Jeg vet ikke på hvilket grunnlag Dag Mossige tillegger meg en bestemt politisk oppfatning eller -tilhørighet. Mine innlegg i Stavanger Aftenblad om eldreomsorg, mangelfull utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og sosial boligbygging, kommunens primæroppgaver – har alle vært skrevet med bakgrunn i at jeg er en engasjert pårørende.

Det er mange engasjerte pårørende i Stavanger og vi er alle opptatt av at våre nærmeste skal ha det best mulig i livets siste fase. Noen av oss er i den situasjon at vi regelmessig kan besøke våre nærmeste på tildelt hjem. Andre pårørende står fortsatt utenfor og venter på plass for sine nærmeste – på hjemmet, i omsorgs- eller i sosialboligen. De har det nok vanskeligst. Tung og kald er ventetiden og avmaktsfølelsen foran stengt port.

De fleste av oss opplever en annen virkelighet enn den våre politikere ønsker å markedsføre i forkant av et valg. Aftenbladets artikler den siste tid har belyst dette godt, virkelighets- og faktabasert – og underbygger på mange måter mine leserinnlegg.