Blir buss, båt og tog virkelig gratis for alle? Nei

DEBATT: La det være klart. Jeg retter tommelen i været for gratis buss, tog og båt for alle. Men, jeg blir ikke med på sponsing av utspillet som har blitt den største snakkisen i Stavanger siden oljen begynte å smøre kommunen.

Vi som har kjøpt årskort føler oss snytt, for vi vil ikke få pengene refundert selv om bussen nå blir gratis, skriver Alf Bergin. På bildet ser vi Marius Clarholm.

Alf Bergin Kollektivbruker i Stavanger

Som ivrig kollektivreisende ble det i romjula i fjor kjøpt årskort på Kolumbus. Et flott tilbud når man ikke har bil. Mot slutten av 2022 kostet dette kortet 6.000 kroner. I dag er prisen 6.300 kroner.

Nå går det fram at Ap og de samarbeidende partier ikke har tatt med noen form for refusjon for dem som innehar årskort hos Kolumbus. Det betyr i realiteten at det fremdeles vil være et par tusen som etter 1. juli fremdeles betaler for kollektivbruk i Stavanger.

Bestillingen fra Ap og deres venner var ifølge Stavanger Aftenblad klar: «Fra 1. juli skal buss, båt og tog være gratis – for alle innbyggere i Stavanger».

For alle innbyggere i Stavanger. Det gjelder altså ikke de med årskort. Før saken er på bordet, opplever vi allerede det første løftebruddet. Hva blir det neste?

Og hvorfor vente så lenge med nyheten om gratis kollektivreiser for folk fra Lykkeland? Var det for at flest mulig årskort-kjøpere skulle «lures» til å betale 6.300 kroner? Med en slik fremgangsmåte føler man seg rett og slett lurt.

I 2021 ble det ifølge årsregnskapet til Kolumbus solgt 2.708 årskort. Det gjaldt hele Rogaland. Hvor mange som i 2022 kjøpte årskort i Stavanger har jeg ikke funnet informasjon om.

Trenden har imidlertid vært økende for kollektive årskort. De som kjøpte kortet i mai må føle seg dobbelt så snytt som meg.

Ved henvendelse til gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Ap, ble følgende melding mottatt: «Vi har ikke inkludert i ordningen noen form for refusjon av tidligere betalte månedskort, årskort, o.l.»

Nei, vel.

Dermed må de mest ivrige kollektivbrukere betale, noe som gir en sterk bismak i valgflesket. Jeg foreslår da følgende reklame i hekken på bussene i Stavanger:

«Gratis buss for alle i Stavanger». Og med liten skrift: «NB: Gjelder ikke dem med årskort».