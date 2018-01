Optimisme, rekorder og flere i arbeid. Det er biprodukter av Frp og regjeringens offensive satsing på oljå, stabile rammer til industrien og ikke minst hardt arbeidende oljearbeidere. Oljeeventyret har fått nytt giv. Stavanger og Rogaland opplever optimisme rundt fremtiden meldes det fra flere oljeselskaper. Johan Castberg-utbyggingen gir 47.000 årsverk. Man må tilbake til 2013 eller 2014 for å finne lignende optimisme.

Mer velstand

Nylig kunne olje- og energiminister Terje Søviknes fortelle om 75 nye lisenser i én enkelt utlysning. Det gir muligheter for mer velferd og nye investeringer. Vi ser også at modne felt bygges ut. En gladnyhet er at Aker Solutions får milliardkontrakt på Troll og Askeland. Det satses i Barentshavet. Vi heier på modige oljearbeidere som muliggjør den norske velstanden.

Oljeeventyret fortsetter uten tvil, og vi deler oppfatningen RA-redaktør Bjørn Sæbø hadde tidligere i år om at Frp er blitt oljearbeiderpartiet. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen synes forståelig nok at dette er tung lesing og bruker derfor en side i Aftenbladet 23. januar på å skyte på Frp i spørsmål om konsekvensutredning av LoVeSe. Det er påfallende at han vil først snakke om dette etter valget.

Tidligere var Ap å regne med i oljepolitikken. De stod for stabilitet og forutsigbarhet. Det gjør de ikke lenger.

Økte oljeskatten

Tidligere var Ap å regne med i oljepolitikken. De stod for stabilitet og forutsigbarhet. Det gjør de ikke lenger. Noe av det siste de gjorde når de forlot regjering var å øke oljeskatten. På advarsel om at dette kan føre til at oljearbeidere mister jobben var svaret fra finanspolitisk talsperson Torgeir Micaelsen: «Det gjør egentlig ikke noe særlig inntrykk på meg for å være ærlig».

I valgkampen sa de at de ønsket å fjerne den viktige leterefusjonsordningen og til slutt kommer helomvendingen med et dårlig kompromissforslag om å verne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette kommer av at Arbeiderpartiet er helt delt på om de ønsker oljeleting i Lofoten. Til og med deler av Rogalandsbenken ønsker å verne områdene og ungdomspartiet ønsker å sette en sluttdato for oljeeventyret. Ap er ikke det samme som før. Partiet har funnet en ny flamme i samarbeidspartneren MDG. Frp har med andre ord ikke akkurat fått noe drahjelp fra Ap i denne saken.

Lite troverdig

Det blir også meget lite troverdig og på grensen til det komiske når Hansen skriver om kompromissforslaget «Dette mener vi i Arbeiderpartiet er en tilnærmelse som burde kunne aksepteres av de partiene vi så for oss å samarbeide med.» Det finnes ikke et menneske i verden som tror at Ap hadde kunne åpnet for konsekvensutredning i Lofoten hvis de skulle styre på MDGs nåde.

Ap var også i samme situasjon 2005–2013 da SV satte en stopper for saken. Det har aldri vært noen grunn til å tro at dette skulle være lettere i et samarbeid med MDG, Rødt, SV og Sp som alle er mot å åpne opp Lofoten for oljeleting.

Før valget så vi raskt at det var et klart flertall for å lyse ut nye områder i nord og foreslo en løsning. Under Arendalsuka strakte Frp ut en hånd til Ap og spurte om vi kunne bli enige om å signere en avtale på at uansett hvilken side som vant, så skulle man ikke la dette bli en sak i forhandlingene med V/KrF på vår side eller MDG, Rødt, SV og Sp på rød side, som alle er mot konsekvensutredning. En utstrakt hånd som kunne bidra til å sikre velferd og arbeidsplasser langs kysten. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre takket nei til denne invitasjonen og begrunnet det med at dette måtte avgjøres på forhandlingsbordet. Hvem er det som forsøker å få åpnet områdene, og hvem er det som ser på dem som brikker i et spill?

Skaper arbeidsplasser

Ap hadde muligheten til å bidra til å låse dette før valget. Da ville Lofoten, Vesterålen og Senja blitt åpnet for konsekvensutredning. Det ville de ikke, fordi det kunne gitt ros til Frp for å ha løst floken. I ettertid ser vi at de nok en gang bedriver det de kan best, som er å drive kritikk, ikke politikk. I mellomtiden skal vi styre landet, fortsette med høy aktivitet i oljenæringen, la industrien utvikle seg og tilrettelegge for at flere arbeidsplasser blir skapt.