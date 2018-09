Er det virkelig dette vi vil 1. oktober?

Et flertall av regionens politikere og et enstemmig Storting har bestemt at befolkningen i regionen skal tvinges bort fra bilen og over på sykkel og kollektiv, koste hva det koste vil.

Det kjøres for mye bil i regionen sies det. At det skyldes en byplanlegging uten noen form for langsiktighet og evne til å se de store sammenhengene, er færre opptatt av. Her i regionen fortsetter vi å legge til rette for arbeidsplasser der ingen bor, og boliger der ingen jobber. Stavanger sin planlagte utbygging av felt på Nore Sunde og Madla/Revheim, samt Sandnes sine forslag til utviklingsområder, er gode eksempler på dette.

Målet er og har alltid vært å bli kvitt bompengene.

Desidert dårligst

Blant storbyregionene har vi det desidert dårligste kollektivtilbud, likevel får vi den dyreste Bypakken. Det store flertallet av befolkningen er misfornøyde med tilbudet, og det er det gode grunner til. Da er det rart at folk skal tvinges over på dette tilbudet nå. I en undersøkelse gjort av Respons Analyse i 2015, kom det frem at bare 35 prosent av befolkningen var svært godt eller godt fornøyde med kollektivtilbudet. Til sammenligning var tallet 81 prosent for Oslo, 65 prosent for Trondheim og 56 prosent for Bergen.

Klimaet frister ikke

De siste tre ukene har vi hatt nærmest sammenhengende regn her i regionen, kanskje ikke så rart i en region med ca. 225 nedbørsdager i året. Klimaet generelt frister ikke folk til å sykle året rundt. Holdeplass-strukturen i Stavanger sentrum er en studie i seg selv. Jeg kjenner blodet bruse hver gang jeg tar bussen til sentrum, ganske enkelt på grunn av at jeg må gå av bussen mer enn en halv kilometer fra Torget, og Torget ligger også bare i randsonen av dit de fleste faktisk skal når de reiser til byen.

Likevel har et stort flertall gått inn for at det er lurt å tvinge regionens befolkning over på kollektiv og sykkel, selv om tilbudet fortsatt er elendig.

Hva kan vi så forvente vil skje i nærmeste fremtid i forhold til Bymiljøavtalen? Bortsett fra små justeringer, så tror jeg dessverre lite vil skje før valget i 2019. Det jeg håper det vil kunne bli gjort noe med, er å snu bommen på Bybrua, og å få innført en ordning i de fleste kommunene i regionen etter Skien-modellen, hvor lavtlønte og folk med generelt dårlig økonomi kan søke om kommunal støtte til å greie å betale regningen fra Ferde. Jeg håper vi kan få til en ordning for de som kommer uholdbart dårlig ut i forhold til plassering av bomstasjoner, slik som enkelte beboere på Lagårdsveien og Skjærabergeveien i Stavanger, og ikke minst at vi får en ordning som gjør at antall makspasseringer og kanskje også timesregel gjelder for de uten aktiv autopass-avtale. Dette for å unngå at disse får uforholdsmessig høye utgifter pga. en dårlig økonomisk situasjon med betalingsproblemer.

Snu bommen

Når det gjelder bommen på Bybrua, så ligger ballen nå hos Fylkesordføreren. Om medlemmer av styringsgruppen er villige til å se på rushtidsavgiften, så ser jeg ingen argumenter for å ikke snu bommen på Bybrua så raskt som mulig, det bør skje allerede fredag i styringsgruppen.

Alle disse innspillene har blitt tatt opp i styringsgruppen eller de ulike kommunene. Alt dette er ting vi i FNB har jobbet med i lengre tid for å få på plass. Vår tilstedeværelse på den politiske arena har gjort at vi har nådd frem med dette, men jobben er på langt nær gjort, målet er og har alltid vært å bli kvitt bompengene. Vi har jobbet systematisk mot avtalen siden 2014, og vi har ingen planer om å gi oss før vi har vunnet denne kampen.

Nok er nok

Som jeg skrev i vårt program i 2015, vi er lei politikere som skyver problemene foran seg og som skaper nye i stedet for å løse de problemene de selv har skapt. Nok er nok.