Det forskes mye på autisme (heretter kalt ASD – autismespekterdiagnoser) og på hva som er årsaken til det økende antallet barn som utvikler ASD. Jeg skriver basert på hva jeg har lest av forskning på sanseforstyrrelser, erfaringer jeg har gjort med å jobbe med autistiske barn, men også med bakgrunn i egne erfaringer, siden jeg har ASD selv. Omtrent hvert tredje av oss med ASD har sanseforstyrrelser.

Da gikk det opp for meg – påvirker virkelig ikke den lyden andre?

Lyd

Det er norsktime og læreren står fremme ved tavla og snakker. Personen bak deg sitter og vipper på stolen. En annen kvesser blyanten. To stykker sitter og småsnakker og følger ikke med på undervisningen. En mobil vibrerer i lomma på en annen elev. Dette er et helt normalt i en klasse, men kan skape store problemer for barn med ASD og som opplever hørselen annerledes. Mange med ASD prosesserer lyd mye sterkere, vi klarer ikke å skille mellom lydene. Det er som å ha fem tv-er på samtidig og prøve å følge med på den ene. Barnet klarer ikke å sortere ut hva som er unødvendig og hva som er nyttig lyd.

En gang var jeg på et autismeforedrag på Rikshospitalet. Bak meg sto det en kjølebag koblet til strøm for at maten ikke skulle bli kald. Den lyden irriterte meg fordi jeg ikke klarte få med meg foredraget. Så sier foredragsholderen til oss 90 som sitter der: «Hører dere den lyden? Den viftelyden? Vi andre bryr oss ikke om den, mens de med ASD kan få store problemer.»

Da gikk det opp for meg – påvirker virkelig ikke den lyden andre?

Jeg bodde i en periode på en behandlingspost med nytt kjøleskap som laget en lyd så intens at jeg ikke klarte å være i rommet. Dessverre ble dette møtt med liten forståelse fra de ansatte. Jeg fikk beskjed om at lyden er der, nå må du skjerpe deg, du trenger ikke høre på den. Alt dette grunnet i manglende kunnskap om sanseforstyrrelser og ASD.

Du tar den første biten og kjenner bare hvordan skiven «vokser» i munnen.

Mat

Mange har en forstyrret oppfatning av smak. De er hyperfølsomme og kjenner mye sterkere hva maten lukter, temperaturen på maten og hvordan den oppfører seg i munnen. Veldig mange opplever heller ikke sult og metthet.

Et eksempel: Du har influensa, og matlysten er ikke på topp, men du tenker du må få i deg noe, så du prøver en skive med syltetøy. Du tar den første biten og kjenner bare hvordan skiven «vokser» i munnen. Sånn har flere med ASD det. Maten oppleves som noe ekkelt.

I tillegg har mange med ASD mageproblemer. Det gjør ikke saken bedre. Hvis et barn opplever magesmerter eller får refluks hver gang det spiser, sier det seg selv at man ikke vil spise. Kombiner det med en forstyrret oppfattelse av sult/metthet, så ender ofte ASD-barnet med et veldig snevert kosthold bestående av mat som ikke «gjør vondt».

Syn

Noen har også synsforstyrrelser. De kan være svært følsomme for lys og må bruke solbriller inne. Hos andre utløser synsforstyrrelsene behov for å ha alt rundt organisert. For eksempel må tallerkenen stå akkurat slik på bordet. Avisene og ukebladene må ligge riktig.

Selv sliter jeg med Marimekko-mønsteret. Det gjør vondt for meg å se det, vondt langt inni kroppen. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har klart å trene meg til å bruke også Marimekko-service.

Heldigvis lærte de etter hvert: Hold hardt – og slipp fullstendig når han roer seg, ikke slipp opp litt etter litt.

Hud

Berøringssansen vår er viktig, men også ofte overfølsom for oss med ASD. Det er vel den sansen som er mest «forstyrret» hos meg.

Mange sier: «Men Kai, det er jo bare en genser.»

«Nei», svarer jeg, «den gjør vondt på armene mine.»

Som når du har blitt skikkelig solbrent på armene, og noen tar på deg. Det svir og føles ubehagelig. Sånn har mange med ASD det, inkludert meg selv. Derfor går jeg hovedsakelig med løse plagg; joggebukse, stor T-skjorte og collegegenser.

Jeg har opplevd et par ganger å bli holdt fast av personalet her jeg bor, fordi jeg har vært urolig og ødelagt noe. De holdt hardt fast rundt hendene mine for å holde meg stille. Det var helt greit, men så begynte jeg å roe meg ned og sluttet å gjøre motstand. Da slapp de gradvis grepet. Da jeg kjente den ubehagelige følelsen av lett hud mot hud, vred jeg meg unna. Da strammet de grepet igjen.

Heldigvis lærte de etter hvert: Hold hardt – og slipp fullstendig når han roer seg, ikke slipp opp litt etter litt.

Å forstå

De fleste av oss er litt overfølsomme på en eller annen sans, men de fleste med ASD er overfølsomme på flere sanser. Dette er viktig kunnskap for å forstå hvorfor vi oppfører oss som vi gjør.

Les også:

– Psykisk syke trenger også venner

Psyk, psykere, psykest