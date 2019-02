Anonym retting er steinalderpedagogikk

Stavanger Arbeiderparti vil styrke de praktiske og estetiske fagene. Søkelyset på karakterer og teoretiske fag har blitt for ensidig. Vi ønsker forsøk uten karakterer i utvalgte fag i ungdomsskolen.

Legger opp til utenforskap

Stavanger Ap ønsker også å løfte elevenes motivasjon i ungdomsskolen, med særlig fokus på guttene. Dagens karaktersystem legger opp til utenforskap. Å diskutere anonym retting av prøver i et foreldet snevert karaktersystem, hører fortiden til. Det er mange varianter av skoletapere fordi skolen måler kun det en liten andel har forutsetninger til å lykkes i, det kan koste oss dyrt.

De viktigste forebyggende tiltak for ungdom foregår der ungdom er, utenfor helsevesenet.

Omkring sju prosent av unge har i følge folkehelseinstituttet symptomer på psykisk lidelse i Norge. Unge med psykiske lidelser har høyere sjanse for psykiske lidelser som voksne. Å øve seg på menneskelige relasjoner, er et viktig forebyggende tiltak for god psykisk helse inn livet som voksen.

Selvmordstatistikken er nådeløs. Totalt en av fire dødsfall i alderen 15 til 19 år i Norge skyldes selvmord, og antall selvmord øker i følge dødsårsaksregisteret. I Danmark og Sverige går selvmordstatistikken ned. Det pekes på tidlig forebyggende tiltak som en av grunnene til at de i våre naboland har lykkes med en nedgang i antall selvmord.

Vi lurer på hva vi skal gjøre for å få slutt på mobbing i skolen. Gi elevene uendelige sjanser til å skape nære forhold, sa den prisbelønte «superlæreren» Maggie MacDonnell på den internasjonale lærerkonferansen ICSEI som ble avholdt i Stavanger i januar. Hun har blant annet laget metoder for at elevene ikke lenger skulle være «problemer», men «løsninger».

Mindre karakterfokus

Da må relasjonene styrkes, både mellom elev og elev, og lærer og elev. Stavanger Ap ønsker en utvikling i skolen, hvor det å være «annerledes» er en del av et stor fellesskap på lik linje med det å være «normal». Vi har tillit til at lærerne ønsker å bygge relasjoner for å skape morgendagens skole. Vi har tro på at ungdommene våre ønsker å bli sett og verdsatt for mer enn anonyme karakterer på resultater.

Mindre karakterfokus kan være en begynnelse for å snu trenden med utenforskap, mobbing, selvmord og psykiske lidelser i ungdomsskolen.