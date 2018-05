Røde Kors ser et tydelig behov for å sette grunnleggende førstehjelpsopplæring på dagsordenen i familien. En fersk førstehjelpsundersøkelse, utført av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors, avdekker store hull i førstehjelpskunnskap hos den norske befolkningen.

Mange tenker kanskje at sannsynligheten ikke er så stor for å havne i situasjoner hvor man får brukt denne kunnskapen, men ca. 20 prosent av befolkningen har faktisk utført førstehjelp i løpet av de 12 siste månedene. Dette tilsvarer over 1 million mennesker. Likevel er det mange som vegrer seg for å gi denne viktige livreddende hjelpen av frykt for å gjøre vondt verre eller fordi de er usikre på hva de skal gjøre.

Barn helt fra treårsalder kan lære seg både nødnumrene og grunnleggende førstehjelp.

For få lærer barna sine nødnumrene

Så lenge du har gått kurs og tar utgangspunkt i det du har lært, er det alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe. Det første steget er å ringe 1-1-3. Der får du god veiledning, og kan for eksempel bli bedt om å utføre hjerte- og lungeredning. Kunnskap om nødnummer kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Ferske tall viser at 4 av 10 (41 prosent) ikke har lært barna sine 1-1-3 (medisinsk nødtelefon, ambulanse). Videre har henholdsvis 50 prosent og 52 prosent av foresatte med hjemmeboende barn under 18 år ikke lært barna sine 1-1-0 (brann) og 1-1-2 (politi).

Det er skremmende at en så stor andel ikke lærer barna sine nødnumrene. Denne grunnleggende kunnskapen kan være livsviktig.

Undersøkelsen som nylig ble foretatt, viser at 1 av 4 foresatte mener at barna deres er for små til å lære nødnumre. Men Røde Kors oppfordrer alle til å ha fokus på førstehjelp, uansett alder. Man kan nesten ikke starte for tidlig med å legge grunnlaget for førstehjelpskunnskaper. Barn helt fra treårsalder kan lære seg både nødnumrene og grunnleggende førstehjelp, som stabilt sideleie. Slik vil også barna kunne bidra til å redde liv dersom en nødssituasjon skulle oppstå når det ikke er voksne til stede, eller dersom det er den voksne som blir syk.

Små barn kan også ta ansvar, vise omsorg og ringe etter nødvendig hjelp.

Eget førstehjelpsopplegg for barnehagebarn

Rogaland Røde Kors har, i samarbeid med Laerdal Medical AS, utviklet et eget førstehjelpsopplegg for barnehagebarn, Henry. Ved utgangen av 2017 var det utlevert 3440 Henry-sett, hvilket betyr at over halvparten av landets barnehager nå har fått dette. Utdelingen av Henry-settene, som inneholder blant annet Henry-dukke, en liten førstehjelpssekk, Henry-musikk og illustrasjoner av Henrys mange uhell, startet i Rogaland. Målet er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Røde Kors understreker viktigheten av tidlig innsats.

Med Henry lærer vi barnehagebarn fra tre år grunnleggende førstehjelp, og ikke minst hvor de skal ringe. Foreldre kan ikke begynne tidlig nok med å sette førstehjelp på dagsordenen i familien. Små barn kan også ta ansvar, vise omsorg og ringe etter nødvendig hjelp.

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen er nå nye Henry-sett klare for utdeling rundt om i landet. Ta kontakt med Rogaland Røde Kors dersom du ønsker å få Henry til din barnehage (1 per barnehage) eller til en annen arena hvor barn i alderen 3–6 år kan ha utbytte av å lære førstehjelp.

Sørg for at hele familien har denne livreddende kunnskapen – små, som store, kan utgjøre en forskjell!

La barna lære av deg!

Røde Kors oppfordrer alle foresatte til å gå foran som et godt eksempel og lære barna sine grunnleggende førstehjelp og nødnumrene. Slik at de kan bli en som kan gjøre en forskjell. Førstehjelpskunnskaper er ferskvare også for voksne, og Røde Kors anbefaler derfor alle til å også friske opp egne kunnskaper hvert tredje år. Dersom du nylig har vært på kurs, vil du kunne føle deg tryggere i situasjonen dersom den skulle oppstå. Sørg for at hele familien har denne livreddende kunnskapen – små, som store, kan utgjøre en forskjell!

Den internasjonale Røde Kors-dagen 8. mai markeres i år over hele landet lørdag 5. mai, og i år står førstehjelp i fokus, blant annet gjennom en stor, nasjonal førstehjelpskampanje.