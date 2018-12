Som mange andre i kongeriket, sitter jeg klar hver søndag for å få med meg siste episode av NRK serien «Lykkeland». For en som arbeider i industrien, er det utrolig fascinerende og følge med. Men jeg mener at alle landets innbyggere har godt av å se denne historien. I mine øyne er den både realistisk og autentisk. Selv om det finnes noen småfeil å pirke på. Noen litt større enn andre. At man i 1968 ikke hadde spagetti på boks, er vel en av de mindre viktige detaljene?

Handler om politikk

Men en ting jeg vil peke på, er at det er ikke lykke og flaks at vi har klart å skape dagens velferdssamfunn, tuftet på verdiene som skapes, fordi landet er rikt på naturresurser. Det er mange land i verden som har mye naturresurser. Men allikevel har de ikke klart å fordele verdiene, slik at de kommer flest mulig til gode. De har ikke bygget opp et velfungerende velferdssamfunn, slik vi har. Listen er lang. USA, Sør Afrika, Kongo, Angola og Brasil er noen eksempler. Men ja. Vi er rike på grunn av naturresursene våre. Men årsaken til at så mange innbyggere i landet har glede av resursene, det handler om politikk.

Denne ideen om at det er flaks som har brakt oss dit vi er i dag, er det særlig høyrekreftene som markedsfører. Det er ikke så nøye med reguleringer og lover. Det går seg til av seg selv, liksom. Det er markedskreftene selv som skal sørge for fordelingen. Da får vi en fordeling etter samme mal som i de aller fleste andre oljeprovinser. Eliten blir søkkrik, og resten må klare seg etter beste evne.

«De ti oljebud»

Når det gjelder oljenæringen, er det spesielt «De ti oljebud» og «Loven om Petroleumsvirksomheten» som skiller oss fra dem som ikke har klart å skape et velfungerende velferdssamfunn, slik vi har gjort. De er tuftet på tankene til de gamle kraftsosialistene, som i sin tid klarte å fordele verdien fra vannkraften rimelig godt utover landets innbyggere og mange små og store lokalsamfunn.

Her er de innledende bestemmelsene i «Loven om Petroleumsvirksomheten»:

Pragraf 1-2.Ressursforvaltningen

Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av Stortinget.

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

Borgerlige har strittet imot

Det er disse tankene som har brakt nasjonen dit den er i dag. Og ikke flaks. Så kan vi jo også legge oss på minnet at de borgerlige partiene har strittet imot disse reguleringene fra dag én. Så kan vi jo videre tenke over hvorfor det er slik, og hvorfor de hele tiden refererer til hvor heldige vi har vært, som tilfeldigvis hadde naturresurser, i likhet med veldig mange andre av verdens land. Ikke minst de fattige landene.