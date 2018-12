Heder og fortielse i Stavanger kommunistiske parti

Han ser på medlemslista, med mange fra hans egen familie, som en hedersliste, skriver han. Er det da slik at de mange hundre som var innom Stavanger kommunistiske parti i årene etter 1945, stiller på lik linje med dem som var tilknyttet Tjemslandgruppa eller som deltok i annet illegalt arbeid?

Jan Magne Arntsen drøfter i boka «En fortiet historie» hvor mange NKP-medlemmer det var tale om under krigen, og han kommer til at antallet kan ligge på mellom 130 – 150. Kandidatene til en kommunistisk hederesliste må bli å hente fra denne gruppa. De 600 øvrige er først og fremst dem som i seiersrusen meldte seg inn i NKP i 1945/46 og hvor trolig opp mot 500 seinere meldte seg ut, eller de ble ekskludert, innen 1950.

Arntsen beskriver et medlemsmøte i Stavanger kommunistiske parti (SKP) i desember 1950 hvor 20 middelaldrende marxist-leninister er kommet sammen for å drøfte «partiets årvåkenhet mot klassefienden og potensielle titoister, trotskister og borgerlige nasjonalister». I denne fiendegruppa av «nasjonalkommunister» befant seg Helge Hansen og hans familie med far og tre søsken, og Aftenblad-journalist Ragnvald Mauritzen og en gruppe andre sentrale motstandsfolk.

Emanuelsen synes å mene at alle på SKPs medlemslister fortjener heder på lik linje med de aktive krigskommunistene. De var nok hederlige, men motstandsfolk var de ikke. Dessverre ble det slik at kommunistpartiets medlemmer måtte svelge og støtte kommunistenes maktovertagelse i Tsjekkoslovakia i 1948. Siden kom Ungarn i 1956 og Praha i 1968. Fortielsen var først og fremst et barn av Den kalde krigen.