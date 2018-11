Bommer – tålegrensen er passert

Det er naturlig nok nedgang i biltrafikken som følge av bomringene. Folk flest er imot å betale avgifter dersom disse kan unngås, og særlig når det føles urettferdig. «Jeg bor tilfeldigvis utenfor eller innenfor bomringen. Svinger jeg til venstre, må jeg betale. Svinger jeg til høyre, slipper jeg, enn så lenge. Hva er klokken? 14.55 – da må jeg trå gasspedalen i bånn.»

Over streken

Hvorfor «gjerder» ikke politikerne inn Eiganes og Paradis, eller Trones og Ganddal, eller flere bydeler i Stavanger og Sandnes med bomringer? Da hadde biltrafikken virkelig gått ned. Hvorfor skjønner ikke myndighetene at de har passert tålegrensen for antall bommer, slik at bevegelsesfriheten føles redusert?

At bomringene ved passering ikke er utstyrt med grønt lys som bekreftelse på tapping av hver enkelt sjåførs konto, eller at det står hva hver bilist betaler, er utstudert psykologi. Folk blir dermed ikke minnet på at de stadig blir utsatt for et lite «landeveisrøveri».

Det er ikke betalingsbommer i seg selv, men bomringene som er problemet. Bileiere skjønner ikke hvorfor de tilfeldigvis skal betale for noe de ikke selv vil dra direkte nytte av.

Bilister flest godtar kanskje at en ny og bedre veistrekning, bro eller tunnel som de selv benytter seg av, blir nedbetalt med betalingsbom. På prosjekter hvor dette ikke er relevant, må det finnes mer rettferdige finansieringsordninger. Hvorfor skal bilistene igjen betale ekstra for sykkel- og bussveier?

Prioriteringer?

Hvordan prioriterer politikere i stat, fylke og kommune bruken av alle millionene? Penger går til sykkelveier som i overskuelig fremtid synes å få marginal bruk. Hva med den nye sykkelveien langs Årsvollveien/Gimravegen mellom Sandnes og Sola? Denne går tilnærmet parallelt med sykkelveien langs Sandnesveien, som er mer direkte mellom Sandnes og Sola. Det er ikke akkurat sykkelkødannelse her. Hva med «supersykkelvei» mellom Stavanger og Sandnes? Hvordan kunne Ryfast bli prioritert før Rogfast?

Dersom folk ikke protesterer og reagerer, vil bomringene neppe forsvinne. Det vil alltid være prosjekter som politikere, gjerne i miljøets navn, vil finansiere med bompenger. I 2019 er det kommunevalg. Da velges partier og politikere…