Mars kan bli en avgjørende måned for fylkesveiene. Da skal Stortingets transport- og kommunikasjonskomité behandle et representantforslag om statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. Forslaget er fremmet av Senterpartiet og tar opp et samferdselstiltak som sittende og foregående regjeringer har vegret seg for å ta tak i: Vedlikeholdsetterslepet. Stortinget har nå en historisk mulighet til å øke satsingen på fylkesveinettet. Den muligheten må politikerne gripe.

Handling har uteblitt

Det alle aktørene har til felles, er at de har sett seg lei av forfallet på veiene, den politiske uviljen til å satse skikkelig på fylkesveinettet og at statsmakta er med på notene. Forholdene på fylkesveinettet påvirker hverdagen for mange veibrukere, og vedlikeholdssatsingen er ikke nærheten av å fylle behovene. Alle erkjenner dette. Staten, fylkeskommunene, kommunene, næringslivet og privatbilistene. Men handling har uteblitt.

Økt drivstofforbruk

Manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, økt drivstofforbruk og større kjøretøyslitasje. Nedslitte veier er heller ikke svaret for å nå nullvisjonen for antallet trafikkdrepte. Kostnaden for å betale for en storstilt og nødvendig oppgradering gjør at beslutningstakerne kvier seg.

Vi i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener grunnene til å la være å iverksette en større vedlikeholdssatsing ikke er til stede. Oslo Economics har på oppdrag fra oss vurdert de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å redusere veiforfallet. Beregningene viser at det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er gunstig å ta tak i etterslepet. Anslagsvis vil det å øke vedlikeholdsinnsatsen med om lag 1,5 mrd. kroner for veidekke og veifundament på fylkesveiene i perioden 2018-2029 gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kroner.