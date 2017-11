I dag skal vi igjen markere FNs internasjonale dag mot trakassering og vold mot kvinner. Det er nesten vanskelig å forholde seg til at kvinner utsettes for vold i stor utstrekning. Dette vil KrF gjøre noe med.

Fritt og trygt

Det har den siste tiden blitt tydelig at omfanget av seksuell trakassering og overgrep mot kvinner, er et betydelig samfunnsproblem i mange land. Seksuell trakassering viser et kvinnesyn som for lengst burde være historie. Vi må sikre at alle kvinner og jenter kan bevege seg fritt og trygt både inne og ute, privat og i arbeidslivet uten å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger og trakassering.

At ofrene i dag står frem og forteller om vold, trakassering og overgrep gjennom å poste #metoo på sosial medier, er veldig bra.

KrF fremmet i forrige periode en rekke tiltak for å bekjempe voldtekt. Blant annet fikk vi gjennomslag for at regjeringen skal legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Det er på høy tid at en ny handlingsplan legges frem, da den forrige gikk ut i 2014. KrF krever at ny handlingsplan legges frem nå.

Godt dokumentert

Forekomsten og økningen av seksuell trakassering, overgrep og vold er godt dokumentert. Dessverre finner vi ofre i alle aldre og i mange ulike miljø. Nylig har det fremkommet i mediene at unge jenter har anmeldt pornoinspirerte overgrep. Seksuelle overgrep og såkalte «vennevoldtekter» er et økende problem, og flere viser til påvirkning av pornokulturen, som mange blir kjent med i tidlig alder. Det er også bekymringsfullt at mindreårige jenter inviteres til russebusser for seksuell aktivitet.

Handlingsplaner og holdningskampanjer for å forebygge seksuell trakassering og overgrep må utarbeides i arbeidslivet.

At ofrene i dag står frem og forteller om vold, trakassering og overgrep gjennom å poste #metoo på sosial medier, er veldig bra. Det betyr mye at kjente kvinner forteller om deres opplevelser knyttet til seksuelle overgrep og trakassering. Det kan bidra til å motvirke skamfølelsen som gjør at mange ikke tør å anmelde.

Holdningsarbeid må styrkes

KrF mener at flere tiltak må iverksettes for å beskytte kvinner og jenter mot seksuelle overgrep og trakassering. Undervisning om grensesetting, respekt og likeverd må styrkes i skolen og i barnehagen. Handlingsplaner og holdningskampanjer må utarbeides i arbeidslivet. Riksadvokaten kritiserte i vår politiets arbeid med etterforskning av voldtekter, her må mye gjøres. Holdningsarbeid må styrkes. Seksuell trakassering i arbeidslivet er maktmisbruk og utslag av hersketeknikk. KrF vil fremheve menn og kvinners likeverd. Kvinner skal respekteres.