I Aftenbladet lørdag 18. november har Anne Tove Austbø et debattinnlegg, Fortalte og ikke fortalte historier, knyttet til problemstillinger om fattigdom i vår by. Hun lanserer her en rekke punkter og nevner til sist «Om de verste rampungene på Kampen skole, som ofte var misjonærbarn utsatt for grov omsorgssvikt.»

Tunge år for mange

Dette er en tendensiøs og bastant påstand knyttet til Kampen skole og barna som bodde på misjonens barnehjem, Solbakken. I og med at skolen navngis, må dette dessuten gjelde misjonærbarn som var elever ved denne skolen etter åpningsåret i 1925, til hjemmet på Stokkaveien ble nedlagt i 1952.

For mange av misjonærbarna ble oppholdet på Solbakken tunge år, fylt av smerte og lengsel etter foreldrene på den andre siden av jordkloden. Noen av barna følte nok også til tider at de der var underlagt et rigid system. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon på at barna som holdt til her, hørte til de mest utagerende elevene på den skolen de var knyttet til!

Johannes Borgenvik (1925 -2013) bodde på Solbakken fra 1935 til 1943. I et innlegg i Aftenbladet 01.04.1989 om «Misjonærbarn på Solbakken» skriver han bl.a: «Jeg tror vi hadde det bedre på Solbakken enn mange av de andre i klassen på Kampen.» Personlig hadde jeg for en del år siden samtaler med Borgenvik om skoletiden hans, og han nevnte aldri noe om at det hadde vært spesielle atferdsproblem med misjonærbarna.

Kjente mange

Til sist vil jeg nevne at jeg vokste opp like i nærheten av Solbakken og kjente mange av misjonærbarna her, både fra min skolegang på Kampen skole og fra min tid som lærer og undervisningsinspektør ved skolen. Austbøs utbasunering var totalt nye «toner» for meg!