Omtrent 3000 unger vokser opp i fattige familier i Stavanger. En del av disse har foreldre som mottar sosialhjelp. I dag er det slik at det er opp til kommunene å avgjøre om de vil regne barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad. De kommunene som regner med barnetrygden som inntekt, utbetaler dermed et lavere beløp i sosialhjelpsstønad. Effekten er da at det som skal være en universell ordning, barnetrygd, blir omvendt behovsprøvd. De som trenger den mest, får den ikke. I Stavanger er det dessverre slik.

Ikke rettferdig

390 innbyggere i vår by får kuttet i sine utbetalinger av sosialhjelp. For den enkelte vil det bety gjennomsnittlig 2231 kroner ekstra pr. måned. Kommunen sparer dermed over 870.000 kr månedelig, og det blir over 10 millioner kroner hvert år. Hadde det ikke vært mer rettferdig at andre enn akkurat de fattigste i kommunen skal dekke inn disse pengene på budsjettet? For en familie med dårlig råd vil over 2000 kroner hver måned være av stor betydning. Det kunne bety at foreldrene får råd til å la barna være med på en fritidsaktivitet eller at de endelig har råd til ny sykkel.

SV foreslo at i Stavanger kommune skal barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp til barn og barnefamilier. Dette vil koste 10,4 millioner kroner, og vi ville at det ble innarbeidet i budsjettet. SV ønsket også at bystyret oppfordret Rennesøy og Finnøy til å gjøre det samme vedtaket, siden vi i 2020 skal bli én kommune.

SV, Ap, MDG, Rødt og FNB stemte for forslaget. Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet og Pensjonistpartiet stemte mot. Særlig skuffende var det at KrF, som med sine fire mandater kunne sikret oss flertall, stemte mot. Partiet er kjent for å ha et stort hjerte for de med minst. Deres verdier tilsa at de burde støttet forslaget. Men de gjorde det ikke.

Det er en merkelig logikk fra høyresiden at de med mye motiveres av mye, mens de med lite motiveres av lite. Bystyret sitter med makt til å forbedre livet til kommunens fattigste barnefamilier. Vi hadde håpet at forslaget SV tok opp, ville bidra til at vi behandlet lavinntektsfamilier rettferdig og avsluttet denne praksisen. Det skjedde dessverre ikke.

Står på videre

SV vil at alle unger skal få en god barndom. Stavanger kommune tar med barnetrygden som en del av beregningen for sosialhjelp, og dermed får de som har lite fra før ennå mindre. Det vil SV har slutt på. Vi kommer til å stå på videre for rettferdighet for alle unger i Stavanger – også de med fattige foreldre.