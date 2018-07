– De sier at vi må slutte å klage, syte. Som fastlege skal du smile pent og gjøre som fortalt. Å flytte papir er alt det vi har tid til. Før rakk vi mer selv. Nå må vi henvise til sykehus. Skrive attest - på natten, få telefon - i ferien. Men nå er det slutt. Vi må stoppe dette her. Ikke ta bort gullet. Norge kneler uten oss. Vi har for stor byrde, men er klare til å slåss. Hør på oss nå, Høie, synger Morten Munkvik i sangen med en klar henvisning til helseminister Bent Høie.

«Jeg prøver å beskrive situasjonen og mane til kamp i min versjon av denne legendariske melodien av Georg Keller og Trond-Viggo. Satser på at Bent Høie får denne litt på hjernen. God fornøyelse.» skriver legen i sitt Facebook-innlegg, som har gått viralt de siste dagene.

Trykk her for å se Facebook-innlegget til Munkvik.

Hør sangen og les hele teksten i videoen i toppen av artikkelen.

