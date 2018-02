Klokken var cirka 17.00 den 30. desember 2015. På den tiden er det heldigvis få som oppholder seg i lugaren. Bølgen slo inn i plattformen horisontalt. Den knuste hele sytten vinduer, seks på nedre og 11 på midtre dekk. Vinduene var altså ikke dimensjonert for å tåle «veggen av vann», slik de burde ha vært. Mange rigger, i tillegg til COSL Innovator, har gått igjennom endringer i ettertid. Dette var en gjennomgående designfeil på mange av de moderne plattformene.

Stilte ikke de rette spørsmålene

Her hadde det sviktet for riggdesignere, konstruktører og styrkeberegnere, men også for mange av kvalitetssikringssystemene vi i petroleumsindustrien var så stolte av. Klassifiseringsselskap, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet fanget heller ikke opp denne fatale feilen. Trepartssamarbeidet, som jeg selv har deltatt i, stilte ikke de rette spørsmålene.

Be om dokumentasjonen og forklaringer en vanlig person kan forstå!

Hvorfor endte vi opp med store vinduer på lugarer/soverom på nye installasjoner? Daglys er viktig, men med 12 timers arbeidsdag er det kanskje det å få det mørkt nok på lugarene som burde vært prioritert? Spesielt for de mange som går nattskift. Utsikt til hav og naboplattformer har begrenset verdi. Skip er utstyrt med koøyer under vannlinjen. De er dimensjonert for å tåle like mye som skipssidene. Eldre plattformer og flyttbare rigger hadde små vinduer, spesielt på lave dekk. Alt i 70-årene opplevde vi at bølger slo inn i vegger på kontrollrom og verksteder på plattformer i Ekofisk-området. Vinduene våre tålte bølgekreftene. Ingen ble skadet.

En oppfordring til alle. Se dere rundt i hverdagen! Tenk igjennom om det du er omgitt av har sikkerhetsfaktorer innebygget slik at vi og våre nærmeste er så trygge som mulig. Ikke stol på utsagn om at en eller annen myndighet «har godkjent» eller en eller annen ekspert har «gått god for» når det gjelder din og andres sikkerhet. Be om dokumentasjonen og forklaringer en vanlig person kan forstå!

Det er slett ikke sikkert at påstandene har beregninger og kvalitetssikrede risikovurderinger bak seg. Lugarvinduene på mange rigger hadde det ikke! En person omkom, hadde tilsvarende bølge truffet etter midnatt, hadde vi nok mistet flere. Nå er denne designfeilen korrigert.

Vi sviktet grovt

Jeg oppfordrer alle som deltar i dagens kvalitetssikrings- og trepartssamarbeid om å ta denne dødsulykken på alvor. Still de virkelig kritiske spørsmålene når endringer ikke virker gjennomtenkt og logisk fornuftig. Glass er mye vanskeligere å kvalitetssikre enn stålplater. På «min vakt» sviktet vi grovt når de store lugarvinduene ble introdusert.