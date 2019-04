Høyres markedsevangelium

Ingebjørg Folgerø og Stavanger Høyre virker rystet over at en norsk politiker kan få seg til å si noe så selvsagt som at «Norge er bygget på kristne verdier» (Aftenbladet, 26.03.). Naturligvis er Norge bygget på flere verdier enn bare de kristne, og selvfølgelig finnes verdier som nestekjærlighet og tilgivelse også i andre kulturer. Men norsk historie og kulturarv er nå engang tett sammenvevd med kristendommen, enten vi tror på Gud eller ikke. Det er overraskende at Stavanger Høyre ikke vil forstå dette.

Mangelfull definisjon

Men så har Ingebjørg Folgerø også en mangelfull definisjon av det kristne verdigrunnlaget, som hun tror lar seg oppsummere med de ti bud fra gammeltestamentet. Her står det ingenting om nestekjærlighet, menneskeverd, tilgivelse, nåde, frelse, synd eller skam, for å nevne noe.

Det stopper ikke Folgerø fra å ta for seg hvert og et av budene og sette dem opp mot Rødts partiprogram. Hva er det Folgerø prøver å bevise med denne øvelsen? Selvfølgelig er ikke vårt partiprogram avskrift fra to steintavler på Sinai-fjellet!

Mitt hovedpoeng i talen på Oslo Symposium, som Ingebjørg Folgerø og Stavanger Høyre ikke ser ut til å ha forstått i det hele tatt, var at den hemningsløse markedsliberalismen truer alt av ikke-kommersielle fellesskap i Norge. Når alt blir kjøp og salg og ingenting lenger skal være hellig, da fortrenges Gud av Mammon.

Tjener millioner på de svakeste

Vi lever i et samfunn hvor rusomsorg og barnevern er blitt big business. I stedet for barmhjertige samaritaner har vi store, multinasjonale konsern som håver inn millioner på samfunnets svakeste. I vår egen by er for lengst sex blitt en vare som kan kjøpes på gata, og dersom Høyre hadde fått bestemme ville det ikke engang vært ulovlig å kjøpe kropp på denne måten. I hundrevis av år har søndag vært en felles fridag der vi som samfunn har samlet oss om noe annet enn shopping. Hadde det vært opp til Høyre hadde denne ene forsøksvis forbruksfrie dagen vært avskaffet for lengst til fordel for mer kjøp og salg.

Jeg er ikke kristen. Rødt er ikke bygget på kristne verdier, men på en politisk ideologi der menneskers behov, og ikke privat profitt, skal stå i sentrum for samfunnsutviklingen. Nettopp derfor kan vi gjøre felles sak med mange kristne i kampen mot det markedsevangeliet som Ingebjørg Folgerø og Høyre forkynner.