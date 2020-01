Skolevalg er ikke lenger et livsvalg, det kommer mange små og store valg underveis i livet

KRONIKK: Skal du søke deg inn på videregående eller høyere utdanning? Du trenger ikke å ha hele planen klar i dag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Svært mange unge opplever valg av videregående skole eller utdannings- og yrkesvalg som fortvilende vanskelig. Derfor bør voksne bør fortelle dem hvor tilfeldig og av og til uventet livet er, at de hele livet vil være på vei videre og at det er lov å ombestemme seg. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Ida Holth Mathiesen Doktorgradsstipendiat ved UiS, seniorforsker ved NORCE

Kjære du som snart skal velge deg neste skritt på din vei videre, du som skal velge utdanningsprogram, skole, folkehøyskole, teknisk fagskole, universitet, høyskole, lærebedrift eller å ta en pause for å gjøre noe helt annet! Det er mange muligheter der ute.

Du skal velge neste skritt på veien, og tenker kanskje at du skal velge resten av ditt liv akkurat nå. Sånn er det ikke for de fleste. Sannsynligvis vil små og store valg gjennom hele livet forme fremtiden din, det står og faller ikke på søknaden til samordna opptak til fagskoler, høyskoler og universiteter 1. mars, eller til videregående skoler 1. mars (fristen er 1. februar under spesielle vilkår).

Vanskelige valg

Jeg har intervjuet elever i ungdomsskolen og videregående skole om hvordan de opplever å skulle velge utdanning og yrke. Mange forteller at det er frustrerende og vanskelig å velge. Noen begynte å gråte da jeg innledet intervjuet med å spørre: «Hva vil dere bli når dere blir store?»

«Det er jo et umulig spørsmål å svare på», sa elevene. «Jeg kan jo bli hva jeg vil, men jeg vet ikke hva det er!»

For noen elever hadde det å velge videregående skole blitt så vanskelig at de sa: «Dette er det viktigste valget i hele mitt liv!»

Jeg kommer ikke til å glemme de elevene som gråt av frustrasjon over det vanskelige valget. Derfor ønsker jeg å bidra med noen refleksjoner som kanskje kan gjøre utdannings- og yrkesvalgene noe mer overkommelig.

De virkelige valgene i livet

Jeg vil påstå at å velge utdanning eller et yrke ikke er det viktigste valget i ditt liv. Det viktigste valget du tar er å velge å stå opp og å gå ut i verden hver dag, å velge å bidra, å velge å gjøre verden til et litt bedre sted, å velge å smile og si hei eller å tørre å fortelle de rundt deg hvordan du har det inni deg. Det er de virkelig viktige valgene du gjør hver dag. Framtiden er usikker, og mange av framtidens jobber finnes ikke enda. Du kan være med å skape dem. Det valget du skal gjøre nå er ett skritt, men ikke det avgjørende, inn i din framtid.

Personlig er det særlig et valg som har ført til at jeg nå skriver en doktorgrad om rådgiverrollen i skolen. Det var å engasjere meg som frivillig ved Studentersamfundet i Trondhjem og kulturfestivalen UKA.

Læringskurven var bratt, men det var en læringsarena helt utenom det vanlige. Gjennom frivillig arbeid har jeg lært mye jeg aldri hadde lært på lesesalen. Kanskje særlig om verdien av å arbeide med et prosjekt som var større enn meg selv.

Jeg lærte at hvis du tør å hive deg utpå, så kan du få venner og erfaringer for livet. Det frivillige arbeidet tok mye tid og jeg ble forsinket i studiene, men på veien gjorde jeg erfaringer som har vært viktige, kanskje nettopp fordi de ikke har vært en del av en større plan.

Og ved å la mulighetene som følger av tilfeldigheter og omveier få sin plass, endte jeg med å skrive masteroppgave ved et forskningsinstitutt, og det ble starten på min forskerkarriere.

Voksne bør dele

Kjære voksen som er rundt ungdom som nå skal velge, har du fortalt dem om hvordan du endte i det yrket eller den livssituasjonen du er i? Var det noen omveier der kanskje? Vi gjør valg, og omvalg, det skjer ting i livene våre som sporer oss på en ny vei eller tilbake på en gammel.

Jeg tror at noe av grunnen til at ungdommer føler at hele livet står og faller på utdannings- eller yrkesvalget, handler om hvordan vi voksne snakker med dem om dette. Vi spør ungdommene hva de vil bli, men ungdommene våre er noen allerede.

De er sterke, sårbare, kloke og naive. Noen ganger gjør de gode valg, andre ganger dumme. Men hvem har vel ikke gjort et dumt valg?

Kanskje skal vi bytte ut spørsmålet «Hva vil du bli når du blir stor?» med spørsmålet «Hvem er du nå, og hva vil du gjøre neste år?». For vi er mer enn yrket vårt.

Hva med å spørre voksne du møter om hvordan deres vei til arbeidslivet var? Slik kan ungdom høre hvordan tilfeldigheter spiller inn og hvordan omveier kan bli de mest verdifulle veiene vi tar. Jeg heier på omveiene.

Våre egne historier om hvordan vi endte der vi er, tror jeg kan bidra til at ungdommene lettere kan se på sitt forestående valg som bare ett steg i en prosess, heller enn et vinn eller forsvinn. For hvordan kan ungdommene ta del i denne kunnskapen hvis vi ikke deler?

La ungdommene få være utforskere i egne liv, og se hvor det bærer hen. Planen for de neste tjue årene trenger ikke stå tindrende klart for dem. Den kan bli til underveis, – og det er lov til å ombestemme seg.

Godt yrkes- og utdanningsvalg!

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 14:46

Les også

Mest lest akkurat nå