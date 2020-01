Uforståelig dårlig planlegging av Statens vegvesen

DEBATT: Hundvågs og Storhaugs befolkning fortjener nå et svar fra Statens Vegvesen på når trafikkgalskapen på Hundvåg og Storhaug skal ta slutt.

– Noe må jo ha gått fryktelig galt i sluttfasen og i planleggingen av Ryfast når man ikke klarer å planlegge åpningen av Ryfast- og Hundvåg-tunnelen samtidig», skriver Hilde Karlsen. Her fra Bybrua 6. januar. Foto: Fredrik Refvem

Hilde Karlsen Hundvåg kommunedelsutvalg, for Høyre

Ryfast-tunnelen som ble åpnet 30. desember 2019 er et imponerende stykke ingeniørkunst. Sammen med Hundvåg- og Eiganes-tunnelen vil dette prosjektet føre til store endringer i regionen, både når det gjelder arbeidsmarkedet og bosettingen. Etter årevis med bygging både på Stavanger-siden og i Ryfylke, har åpningen av disse tunnelene vært etterlengtet.

Skulle åpnes samtidig

Men noe må jo ha gått fryktelig galt i sluttfasen og i planleggingen av Ryfast når man ikke klarer å planlegge åpningen av tunnelene samtidig. Så sent som i januar 2019 avviste Statens vegvesen kategorisk at det var muligheter for å åpne noen av tunnelene før hele anlegget var ferdig. Alt skulle åpnes samtidig i løpet av høsten 2019.

De fleste hadde trodd at dette skulle skje i god tid før jul, siden det har vært kommunisert fra Statens vegvesen at selve tunnelene var ferdige for lenge siden, og at det bare gjensto testing av systemene. Vegvesenet må jo også ha trodd på denne planen, siden de valgte å ikke bruke opsjonen som de hadde til å forlenge ferjedriften inn i 2020.

Man må kunne forvente av en såpass proff aktør som Statens vegvesen først og fremst evnet å se at prosjektet ble så forsinket at de måtte utløse opsjonen på ferjedrift ut i 2020.

Uforståelig feilgrep

Et totalt uforståelig feilgrep. En feil som rammer Hundvågs og Storhaugs befolkning hardt. Hundvågs befolkning har i flere år levd med at Hundvågkrossen har vært nesten ufremkommelig og trafikkfarlig.

Det har vært stillstand i arbeidet i lengre perioder, og hele Hundvåg har levd med massiv steintransport på veiene over flere år. Vi hadde gledet oss til endelig å få slutt på unntakstilstanden og til å få ta i bruk ny tunnel til og fra Hundvåg.

Sikkerheten må selvsagt prioriteres, og her finnes det ikke slingringsmonn. Før man åpner tunnelsystemet, må man selvsagt sikre at alt fungerer optimalt når det gjelder sikkerhet og at nødetater får tilstrekkelig tid til å øve i de nye tunnelene.

Men man må jo kunne forvente av en såpass proff aktør som Statens vegvesen først og fremst evnet å se at prosjektet ble så forsinket at de måtte utløse opsjonen på ferjedrift ut i 2020. Og når de deretter har gått på den smellen at de ikke hadde en plan med ferjedrift, så burde de i alle fall hatt en plan klar for når Hundvåg-tunnelen skal åpne, før de åpnet Ryfast-tunellen 30. desember.

Nå er vi altså kommet halvveis ut i januar uten at vi har fått noe svar på når trafikkgalskapen på Hundvåg og Storhaug skal ta slutt. I høst, når dette ble kjent, snakket man om at tunnelen skulle åpnes i januar, så ble det snakk om februar, og nå kommuniseres det med månedsskiftet februar/mars fra Statens vegvesen.

Igjen Hundvågs befolkning

Jeg registrer også at Vegvesenet kommuniserer at den økte trafikken over Hundvåg er til å tåle. Stillestående køer store deler av døgnet i ukedagene, trafikkfarlig vei for våre skolebarn, og alle forstår jo at det er fullstendig galskap når en ikke kommer seg rundt på Hundvåg en søndags ettermiddag, fordi det er sammenhengende kø over hele øya og helt frem til Motorveien. Hvem er det som må tåle den trafikken? Igjen Hundvågs befolkning.

Jeg er helt sikker på at dette blir et fantastisk flott anlegg, som kommer til å bli veldig bra for Stavanger og regionen når det åpnes. Men jeg synes det er skikkelig leit at dårlig planlegging fra Vegvesenet i sluttspurten skal bli ettermælet for Ryfast-prosjektet.

Dette er rett og slett for dårlig, og Hundvågs og Storhaugs befolkning fortjener nå et svar fra Statens Vegvesen på når trafikkgalskapen på Hundvåg og Storhaug skal ta slutt.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 15:00

