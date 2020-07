Dagmulkten for solcellepanel bør utsettes

FORNYBAR: Innen utgangen av juli må solpanelene på taket i Eiganesveien 159 fjernes. Hvis ikke må huseieren betale tusen kroner dagen i dagmulkt til Stavanger kommune. Jeg ber ordføreren om å bruke sin sommerfullmakt og utsette tvangsmulkten til kommunestyret får behandlet saken.

Huseier Fergus Tait må fjerne solcellepanelene innen denne måneden, hvis ikke må han betale 1000 kroner i dagmulkt. Torfinn Ingeborgrud mener boten bør utsettes til kommunestyret har behandlet saken i høst. Foto: Stein Halvor Jupskås

Torfinn Ingeborgrud Tidligere bystyremedlem for Miljøpartiet De Grønne

Saken har fått oppmerksom i nasjonale medier. Det vekker oppsikt at oljebyen er så negativ til høsting av solenergi på private hustak.

Det ligger ikke noe politisk vedtak bak dette, det er rådmannens folk som sa nei da huseier søkte, det var samme avdeling som opprettholdt sitt nei da huseier klagde, og som i sommer sendte ut varsel om tvangsmulkt på tusen kroner per dag.

Huseier bør vurdere å la festene sitte på taket. Det er nemlig en mulighet for at han kan få sette panelene opp igjen om noen måneder. Kommunestyret skal behandle saken i løpet av høsten.

Lett å fjerne

Vi som bor i Stavanger er stolte over trehusbyen, dette er Europas største samling av trehus. Retningslinjene for denne hensynssonen sier at alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder tak, skal byggemeldes.

Retningslinjene sier videre at originale bygningselementer som vinduer, dører, gerikter, fasadekledning og taktekkingsmateriale, skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt. Solpaneler er ikke nevnt.

Spørsmålet blir da om montering av solpaneler som ligger utenpå og over et originalt tak, må regnes som et byggearbeid eller en varig endring? Eller kanskje solpaneler heller kan sammenlignes med parabolantenner og markiser? Hvis huset blir solgt, eller behovet for å høste fornybar energi forsvinner, kan panelene fjernes på en ettermiddag. De har dessuten mye kortere levetid enn husene.

Hvorfor er takvindu ok?

Det er heller ikke lett å forklare denne restriktive holdningen til solpaneler når rådmannen godkjenner varige endringer som påbygg og takvinduer.

Rådmannens folk henviser i avslaget til at taktekkingsmaterialet skal være det samme som opprinnelig, men solcellepaneler som ligger over taket kan ikke kalles taktekking.

Huseieren fikk avslag på byggesøknaden i april 2019. I et formannskapsmøte samme vår tok jeg opp problemstillingen. Ordfører Christine Sagen Helgø svarte at hun ville be rådmannen om å legge frem en sak som kan gi oss et grunnlag for å si ja til flere slike initiativ.

Huseieren klagde på avslaget, rådmannens folk behandlet klagen og opprettholdt avslaget. Dette avslaget gikk til Fylkesmannen som spurte kommunen om det ikke var så at solcellepaneler innenfor trehusbyen kan være en prinsipiell sak som må gjennomgå politisk behandling.

Til tross for at ordfører hadde bedt rådmannen om en slik sak, svarte rådmannens folk at dette faller innenfor retningslinjene som er vedtatt av bystyret.

Solceller på middelalderhus

Når vi besøker andre byer i Europa kan vi ikke unngå å legge merke til solpaneler på utallige sørvendte tak, også på middelalderhus og kirker. Vi vet at vi må erstatte bruk av fossil energi med fornybar, og at solenergi på tak gir minimale miljøbelastninger, sammenlignet med vindkraft eller vannkraft.

I valgkampen i 2019 var det flere politikere som engasjerte seg i saken fra Eiganesveien, de samme politikerne sier nå at de ikke kan gjøre noe før rådmannen legger fram en sak om dette. De glemmer at det er de folkevalgte som har ansvaret. Kommunestyret rekker ikke stanse tvangsmulkten som løper fra 1. august, men jeg har i dag oppfordret ordføreren til å bruke sin sommerfullmakt og vedta at tvangsmulkten utsettes inntil kommunestyret har behandlet saken.