Posisjonen i Sandnes prioriterer ikke miljøet

Vi i Høyre er tydelige på at klima og miljø er en viktig sak for oss, også på lokal basis. I følge Enova er 20 prosent av klimagassutslippene i Norge knyttet til kommunal virksomhet. Da må kommunen bruke sin betydelige innkjøpsmakt til å gjøre det lettere for folk og næringsliv å velge grønt.

Satsing på fornybare ressurser og hvordan byen kan bli grønnere er en sak som må tas på alvor før det er for sent. Vi må tenke globalt, og handle lokalt. Vi kan sørge for utslippsfrie byggeplasser, legge til rette for kildesortering, ha utslippsfrie biler i kommunen og redusere matsvinn.

Det er kun med konkrete mål og tidsfrister at vi kan gjøre den mest effektive dugnaden for et bedre Sandnes.

Sandnes Unge Høyre har sammen med Sandnes Høyre et løfte vi skal kjempe for å holde; nemlig å få på plass en klima- og miljøplan for fremtidskommunen Sandnes. Det et kun med ren luft, levende lokalsamfunn og nye, bærekraftige arbeidsplasser at vi får Sandnes på sitt beste.