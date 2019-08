Hvorfor sløse bort skattepengene, Frp?

Private barnehager i Rogaland hentet ut utbytte og konsernbidrag på 150 millioner kroner i 2017. Dette er penger som burde vært brukt på bedre barnehager og trygge vilkår for de ansatte, i stedet for å ende i lommene til velferdsprofitører.

Barnehagene er en viktig del av velferden for barn i Norge, da må vi sørge for å forsikre oss om at pengene samfunnet setter av til barnehager går til det, og ikke profitt. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren å være mest for å sløse med skattepengene, gjennom å sørge for å få kommersielle interesser inn på alle nivåer i velferden vår.

SV mener det som er viktigst er å bruke kreftene på å sørge for at pengene kommer fram, og at alle barnehager har like god kvalitet. Frp virker mer opptatt av å fylle lommene til landets rikeste.