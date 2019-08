Det var noe befriende med debatten i Aftenbladet (12. august) om hvordan Norge bør satse på havvind. For i et politisk landskap der kortsiktig stemmejakt og populistisk taktikk ofte dominerer, er det vanskelig å få øye på ideologi, retning og forskjeller mellom partiene. Og kanskje særlig de to store - Høyre og mitt eget Arbeiderparti. Men når vi snakker om havvind og statens rolle i næringspolitikken, kommer en tydelig forskjell til syne.

Skal markedet overlates mer eller mindre til seg selv - eller skal staten ha en aktiv rolle? Det er et spørsmål som skaper litt ulike samfunn. Og det er et spørsmål som er med å skille Arbeiderpartiet fra Høyre.

Ekspertisen og teknikken er her, og havvind vil derfor kunne gi oljeservice-næringen nye ben å stå på.

Markedet trenger en dytt

I Aftenbladet var det energianalytiker Thina Saltvedt fra Nordea Markets som 12. august først pekte på behovet for statlig pengestøtte til å gjøre havvind attraktiv for næringslivet. For der investorer først er interessert dersom de kan tjene penger raskt, kan statens økonomiske muskler og ansvarlighet brukes for å stimulere til langsiktige investeringer.

Etter hvert kastet flere seg på. Aker Solution ba om en tydeligere og mer aggressiv havvind-ambisjon fra regjeringen. Equinor varslet også at de var klare for å satse på havvind også i Norge – men de var klare på at de behøver langsiktige subsidier. Statsråd Freiberg (Frp) svarte imidlertid at utbygging av fornybar energi må skje på markedsvilkår og uten betydelige statsstøtte.

Arbeiderpartiet ønsker en langt mer aktiv og offensiv næringspolitikk enn vi ser hos dagens regjering. Jeg ønsker meg et samfunn der staten stimulerer markedet til å investere – og særlig på grønn bærekraftig energiproduksjon som vannkraft og havvindkraft.

Klimakrisen kan nemlig ikke overlates til markedskreftene. Derfor trenger vi en sterkere stat enn vi har i dag. Vi må strategisk bruke skatter og avgifter, men også støtte, subsidier og offentlig eierskap – for å dytte næringslivet i grønn retning.

Med vind og vann som med oljå

Så jeg vil rope et rungende «ja» – staten må hjelpe næringslivet til å satse på havvind! Oljå behøvde også drahjelp i starten. Før det ble vårt sorte gull, og noe av det mest lønnsomme verden har sett. Slik kan det også være med flytende havvind nå. Det har et enormt potensial, det kan være avgjørende for det grønne skiftet – men det gir ikke penger i kassen for investorer riktig ennå.

Hvis det offentlige bidrar økonomisk nå, vil det gjøre det lettere for næringslivet å tørre og satse på flytende havvind. Og skape store verdier for framtiden.

Rogaland er i stor grad også rigget for dette. Ekspertisen og teknikken er her, og havvind vil derfor kunne gi oljeservice-næringen nye ben å stå på. Da jeg møtte Aibel nylig sa de at de forventer at 50 prosent av deres nyproduksjon vil være innen fornybar energi innen 3-4 år. Dette kan gi regionen et stort antall nye arbeidsplasser.

Markedet kan påvirkes

Et annet grønt eksempel er vannkraften, hvor vi ikke er i nærheten av å utnytte kapasiteten vår. Oppgradering av vannkraftverkene vil, uten nevneverdige inngrep i naturen, sikre mer energi enn alle de planlagte landbaserte vindmøllene til sammen.

Det finnes svært positive krefter i markedet, og det vil til slutt være avgjørende det grønne skiftet. Men markedet bør få litt omsorg, påvirkes og dyttes i en retning som gagner fellesskapet. Det gamle sosialdemokratiske læresetningen «markedet er en god tjener, men en dårlig herre», er treffende i denne sammenhengen.

Dette prinsippet har fått staten til å utrette store ting for fellesskapet. Som likestilling, full barnehagedekning, verdens høyeste elbil-andel og oljeeventyret. Havvind kan bli den neste industrieventyret vårt. Men da trenger vi politikere med vilje til å føre en aktiv næringspolitikk igjen.