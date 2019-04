I Aftenbladet 3. april viser Høyre og Ingebjørg S. Folgerø gode ambisjoner på vegne av Stavanger, og hvordan vi kan få en god klima- og miljøpolitikk i kommunen. Det er bra!

Endring trengs

Et slikt Høyre-engasjement trengs, for Stavanger har vedtatt å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. Det er bare 11 år til. Klarer vi 80 prosent innen da, har vi gjort en fantastisk jobb.

Skal vi klare det, trengs det endring, og en ting er sikkert: Vi må ha et nytt flertall og nye krefter i stavangerpolitikken. Dersom Frp blir en del av flertallet også etter valget, og fortsetter å styre sammen med Høyre, vil vi ikke klare å nå målet.

I Oslo er det Miljøpartiet De Grønne som styrer klima- og miljøpolitikken. Oslo har fått skryt og oppmerksomhet verden over for hvordan de har klart å kutte utslipp og samtidig gjøre byen bedre både for mennesker og miljø. Politikken er populær, og oppslutningen til De Grønne bare øker i hovedstaden.

MDG ønsker samme rolle i Stavanger. Vi ønsker å gjøre de andre partiene gode, enten det er Høyre eller Arbeiderpartiet vi samarbeider med. De siste to årene har vi hatt et godt samarbeid med sistnevnte, et samarbeid som har vist vilje til å prioritere grønn politikk. Vårt viktigste mål er en politikk på menneskenes og klimaets premisser.

Dra de store i en grønnere retning

Miljøpartiet De Grønne er det beste valget for alle som ønsker et parti som kan dra de to store partiene i en grønnere retning. Med et sterkt MDG, kan vi klare å nå våre ambisiøse klimamål – samtidig som vi gjør byen vår bedre for mennesker og miljø. De Grønne garanterer et klimaskifte i Stavanger.