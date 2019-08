Sentralisering er svaret – hva var spørsmålet?

Innstillingen fra et ekspertutvalg omfatter også en tilsvarende sentralisering av oppgaver fra sykehusene i Haugesund og Førde.

Forslagene til endring begrunnes i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet som igjen baserer seg på føringer i rapporten «Kreftkirurgi i Norge».

I saken som ble lagt fram for styret i Helse Vest i juni blir det vist til at det basert på volumkrav og andre faglige forutsetninger så oppfyller Helse Bergen i praksis alle. Helse Stavanger fyller på sin side ikke alle krav innen noen kreftformer, mens Helse Fonna og Helse Førde har utfordringer med hensyn til volumkrav og faglige forutsetninger på ytterligere flere områder.

Vi stiller oss svært kritisk til om det blir volumkravet som avgjør den endelige styrebeslutningen i Helse Vest. Både på grunnlag av dokumentert operasjonsvolum, fagmiljøer og kvalitet er det hensiktsmessig og av stor betydning for pasientene i Rogaland at tilbudet om kreftkirurgi for lever og pankreas fortsetter.

Vi stiller oss også bak den innsikt og de vurderinger som kommer til uttrykk fra Helse Stavanger som peker på at det forventede behovet for lever- og pankreaskirurgi i regionen vil øke de neste årene. En sentralisering av tilbudet vil ikke uten videre tilsi bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, men tvert imot medføre utfordringer med tanke på å fremskaffe nok spesialister innen såkalt gastroenterologisk kirurgi, og dermed akuttkirurgi, for de fremtidige behov i hele helseforetaksregionen.

Det er også viktig å påpeke at (foretaks)regionene er forskjellige. Helse Vest er i en gunstig situasjon med flere gode fagmiljøer. Geografiske og demografiske forhold og sykehusstruktur er ikke nødvendigvis sammenlignbar med andre helseregioner og det bør ikke være et argument for nedleggelse av pankreaskirurgi ved Helse Stavanger at det bare er ett senter for dette i andre helseforetaksregioner. Det må være den dokumenterte kvaliteten i tilbudet til befolkningen som avgjør.

Vi ser fram til fortsatt dialog med styret om denne viktige saken fram mot realitetsbehandling i styremøtet i september og gjentar gjerne flere argumenter for å beholde tilbudet i Stavanger framfor å flytte det til Bergen: