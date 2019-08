Lokalvalget – det gjelder våre egne omgivelser

Det er for oss helt tydelig at ånden etter drivkraften Einar Hedén er blitt mangelvare.

Vi vil først ta for oss hele Paradis-området som behandles politisk i disse dager. For ca.150 år siden tilfalt en vesentlig del av dette området til NSB, i forbindelse med en utvidelse av jernbanevirksomheten. Samme behov for NSB eksisterer ikke i dag, men hvorfor skal det være en selvfølge at samme instans skal få fungere som eiendomsutviklere med enorm profitt? Selvfølgelig bør dette arealet tilbakeføres til Stavanger kommune, som selv får den fulle disponering og råderett til denne sentrale beliggenhet. Den fikk ikke navnet «Paradis» i sin tid uten begrunnelse.

Skruppelløse investorer

Videre opplever vi i dag at det vi kaller skruppelløse investorer planlegger å reise en såkalt «Kleopatras nål» på 18 etasjer i Knut Holms Gate 8. Helt malplassert i byens gamle sentrum! Høringsfristen går ut den 12. september. Hva blir de enkelte partiers standpunkt her?

Til sist,- den stadig tiltagende cruisebåt-trafikken med skip opptil 12 etasjer og 3-4000 passasjerer forpester hele Vågen med «Gamle Stavanger» og omliggende bebyggelse. Det er ikke her et spørsmål om hvor mange penger de legger igjen til handelsstanden, men ulempen ved å ha dem her. Skipene må vekk, og dette må være et konkret ønske til neste sesong. Altfor lenge har tafatte politikere uttalt at noe må gjøres. Her trenges handlekraft.

Ny giv

La resultatet av dette valget virkelig vise at her får vi en ny giv, og la engasjerte og våkne representanter få tilgang til taburettene i bystyresalen.