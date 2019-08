Hva en tror på er viktigere enn hvor sterk troen er

KIRKEVALGET: Thor Magne Seland, Åpen folkekirke, spør meg i Aftenbladet hvordan vi skal måle tro. Han forteller i sitt innlegg 23.8. at han fikk en hilsen ved konfirmasjonen fra daværende sokneprest Bjørn Bue med bibelordet i Johannesevangeliet kapittel 3 vers 16. Dette verset er slik: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Ved å nevne dette synes jeg Seland bringer samtalen inn i et positivt spor. Min oppfatning er at det vesentligste er ikke hvor stor troen er, men hvilken retning den har – hvem en tror på.

Min konfirmantprest hadde som en hjertesak å få folk til å komme i kirken, noe Seland også er tydelig inne på. Det er løfterikt og flott når folk kommer på gudstjeneste i Den norske kirke. Og som jeg nevnte i mitt forrige innlegg (20.8.): «Jeg gleder meg over at Thor Magne Seland, Åpen folkekirke, stiller seg fram for å kunne bidra i Den norske kirke.» Jeg takker for invitasjonen til den nevnte gudstjeneste søndag 8. september og vil gjerne komme.