Hva med barns sårbare hender?

DEBATT: Barnehager og skoler må legge til rette for hudvennlig håndvask. Hvis ikke risikerer vi at antall barn med eksem vokser.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«I den statlige veilederen står det ingenting om hvordan personalet kan legge til rette for hyppig håndvask for barn som har hudproblemer og håndeksem», skriver Helle Vestby Talmo og Eldrid Oftestad. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Helle Vestby Talmo Leder i eksemutvalget i Psoriasis- og eksemforbundet

Eldrid Oftestad Kommunikasjonsansvarlig i Psoriasis- og eksemforbundet

I Norge har omtrent én av ti håndeksem, og omtrent én av fem barn har atopisk eksem. Noe av det verste du kan gjøre med eksemhendene dine er å påføre dem vann, såpe og antibac. Likevel gjør vi som de fleste andre og følger de nasjonale helsemyndighetenes smittevernsråd om hyppig og grundig håndvask.

Risikerer at det blir langvarig

Sjansen er stor for at barna som begynte i barnehagen igjen mandag 20. april og 1. til 4.-klassingene som begynte i dag har håndeksem eller står i fare for å utvikle det. Hvis ikke dette hudproblemet utredes og behandles tidlig, altså som barn, risikerer man at det blir langvarig.

I den statlige veilederen står det ingenting om hvordan personalet kan legge til rette for hyppig håndvask for barn som har hudproblemer og håndeksem. Vi i Psoriasis- og eksemforbundet krever at arbeidsgivere i barnehager og skoler iverksetter tiltak for å hindre at små hender får det verre på grunn av norske helsemyndigheters råd om å vaske hendene ofte og grundig.

For å forebygge og hindre håndeksem foreslår vi at det utvikles sentrale veiledere for innkjøp av hudvennlige produkter og at hudvennlig såpe og krem i pumpeflaske eller tube er tilgjengelig for å hindre bakteriespredning gjennom krem.

Å forebygge håndeksem eller å passe på at ikke små eksemhender blir tørrere, sprekker eller blør på grunn av hyppig og grundig håndvask, er ikke bare et godt helseråd. Det handler også om å investere i fremtiden.

Begrenser barnet

Hender med håndeksem er ikke bare smertefullt, men de begrenser deg. Hender med håndeksem har problemer med å holde en blyant eller skrive på pc-en. Det kan også være utfordrende for eksemhender å skru av en kork, vaske håret eller vaske opp. Håndeksem er ikke en farlig sykdom, men den kan gå utover livskvaliteten din og yrkesvalg. Har du eller har du hatt eksem, anbefales du å styre unna yrker med mye håndvask og kjemikalier som for eksempel mekaniker, sykepleier og frisør. Kulde blir også en utfordring, så værutsatte yrker anbefales heller ikke.

Det er både viktig og riktig at barna våre følger smittevernsrådet om å vaske hendene sine godt. Men hvis vi passer på at barna våre gjør det på en hudvennlig måte, kan vi motvirke en oppblomstring av håndeksem. La oss ta vare på de små sårbare hender.