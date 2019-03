Kari Nessa Nordtun (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Mímir Kristjánsson (Rødt) mener dere svarer i klartekst, men det er jeg usikker på. Dere skriver oppramsinger fra et alternativt budsjett som virker mer som politisk propaganda enn svar på mine spørsmål.

Hvilken kurs staker dere ut?

Spørsmål jeg stilte til dere under KÅKÅ-debatten 6. mars under tittelen «Hvordan blir et Stavanger i rødt?» handlet om langsiktig visjon, ambisjon og samarbeid for Nye Stavanger. Hvilken kurs vil dere stake ut for fremtiden når vi vet at det kommer utfordrende tider fremover? Hvordan vil dere legge til rette for at næringslivet kan skape de arbeidsplassene vi trenger, og for at bedriftene skal velge regionen? Eller skal vi bare være grønnere og øke pengebruk på offentlige tjenester?

Dere sier dere jobber for et sosialt og rettferdig Stavanger. Det gjør vi alle. Jeg hører bare at dere vil bruke mer penger. På alt. Men hva om vi ikke har penger til alt? Hva skal prioriteres og hvorfor? Dessuten kan det fort bli ingen penger å fordele til velferd, om næringslivet visner hen.

Jonas Gahr Støre mener selv at det viktigste er å få folk i arbeid for å redusere fattigdom blant barnefamilier. Men det har visst ikke Ap i Stavanger fått med seg? Forskning fra Verdensbanken viser at en godt betalt jobb er den raskeste veien ut av fattigdom. Da må vi gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere. Antallet lavinntektsfamilier reduseres med vår politikk for arbeid, samtidig som vi opprettholder velferdsnivået på sikt.

Ellers snakker dere om et grønnere Stavanger. Det er også noe alle er enige om. Jeg er likevel imponert over deres ambisiøse klimamål. Men hvorfor trenger dere å opprette et eget fond? Hvorfor kan dere ikke foreslå å videreutvikle Nysnø istedenfor å bruke penger på nye ting hele tiden?

Dere sier det viktigste ikke er å overbevise meg, men velgerne. Det er sikkert riktig, men dere overbeviser ikke velgerne med argumentasjon om at «Høyre er sliten», og derfor er «på tide» med et skifte. Høyre har sittet med makten så lenge i Stavanger fordi vi har en fremtidsrettet politikk, i tillegg til vilje til å samarbeide for å skape verdier og muligheter for alle.

Langsiktig visjon

Vi inviterer folk til å bli med på vårt lag og våre prosjekter samtidig som vi heier på prosjekter fra andre partier vi er enige med. Vi er ikke imot et sosialt, rettferdig og grønnere Stavanger. Det er det vi jobber for hver eneste dag. Men vi mener at denne jobben handler om noe større enn oss. Det handler om kommunen vår, og om innbyggerne våre. Derfor legger vi til grunn en langsiktig visjon, og vi finner måter å samarbeide med de andre partiene, til fordel for Stavanger.