Tilbake til 30-tallet, Høyre?

«Ordninger med at noen skal stå «med lua i handa» og be om hjelp hører hjemme i langt tidligere tider», skriver Terje Rønnevik. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Terje Rønnevik Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Erlend Jordal fra Stavanger Høyre anklager 18. mai flertallspartiene i Stavanger for å ha ideologiske skylapper. Han kritiserer ordningen med gratis SFO til førsteklassinger, gratis skolemat og gratis Barnas sommer. Problemet for Jordal – på vegne av Stavanger Høyre ifølge signaturen – er «å tilby dem (disse gratisordningene) til alle.

Det er greit å få illustrert en grunnleggende ideologisk forskjell mellom Høyre og de fleste partiene på venstresiden i norsk politikk. Jordal argumenterer for behovsprøving. Venstresiden står for universelle ordninger, det vil si at godene skal tilfalle alle, uavhengig av status og inntekt.

På hvilke flere områder vil Jordal og Høyre at vi skal begynne å forskjellsbehandle folk? Hvilke andre egenbetalingsordninger skal behovsprøves? Hva med trygdeordningene? Skal ikke målrettede tiltak settes inn i tillegg til det som omfatter alle? Ser ikke Jordal gevinstene av at flere barn har begynt i SFO, og at flere får være med på Barnas sommer? Betydningen av et godt og sunt måltid på skolen er for lengst dokumentert. Hvorfor skal ikke det gjelde alle?

Ordninger med at noen skal stå «med lua i handa» og be om hjelp hører hjemme i langt tidligere tider. Vi bør alle skamme oss over at vi fremdeles ikke klarer å fange alle opp i samfunnets sikkerhetsnett. Å gjeninnføre behovsprøving på generelle velferdsgoder, er et tilbakeskritt til tider vi må ha lagt bak oss. Er det noen som trenger å ta av skylappene, synes det å være Erlend Jordal og det Høyre han skriver på vegne av.