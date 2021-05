Vi vil også utvikle byen vår, Ohm!

DEBATT: Vi vil ikke at private aktører skal presse gjennom sine planer med påkostede men ensidige illustrasjoner og få dispensasjon fra demokratisk vedtatte planer og offentlige reguleringer.

«Barnehagen og skolen som grenser til Pedersgata 67 ønsker seg neppe at hele tomten bygges ut og at trehuset på halvannen etasje blir til fire etasjer i mur», skriver Ketil Fred Hansen. Her fra Storhaug åpen barnehage. Foto: Ketil Fred Hansen

Ketil Fred Hansen Nabo

Anders Ohm i Pedersgata Utvikling AS og seksjonssjef Børge Kallesten ved byggesaksavdelingen i Stavanger kommune har begge svart på mitt innlegg i Aftenbladet 14. april hvor jeg under overskriften «Kongen av Pedersgata vil bli keiser» kritiserte dem for henholdsvis å presse kommunes reguleringsplaner og å la seg presse av utbyggere.

Kallesten svarte meg i Aftenbladet 19. april hvor han påpeker at byggesak ønsker å gjøre en best mulig jobb for byen. Det er bra. Egentlig skulle det bare mangle. Kallesten skriver også helt konkret om Pedersgata 67 som mitt innlegg handlet om at «Nabomerknader, vernehensyn, reguleringsplan og sentrumsplan, hvordan søker forholder seg til lov og forskrifter og om den representerer en ønsket utvikling i området vil bli vurdert». Fint, men det er nok dette Ohm reagerte sterkest på da han i Aftenbladet 24. april skriver at «Stavanger kommune er en vel så ensidig aktør» og hevder at kommunen bør være villige til å utvikle byen vår; viss ikke risikerer hjerneflukt til Oslo. Kommunene må ikke være så opptatt av å håndheve planer og reguleringer mener Ohm og avslutter med følgende oppfordring: «Litt pragmatisme gjør som regel mer godt enn vondt, både i privatlivet og i næringslivet».

En part alltid tar

For å ta det siste først. Ohm har for de aller fleste av de mer enn 20 husene han har kjøpt i Pedersgata, søkt en rekke dispensasjoner og fått innvilget mange av dem. Pragmatisme er muligens bra, men bare dersom begge parter viser fleksibilitet. Når den ene parten alltid tar (Ohm), og den andre parten alltid gir (byggesak), vil pragmatisme føre til dårlige forhold, uvilje og til slutt brudd – og – for å parafrasere Ohm – det skjer både i næringsliv og privatliv.

Ohm får det til å høres ut som om naboer og byggesak i kommunen er aktører som ikke vil utvikle byen vår. Der tar han grundig feil. Det vil byggesak og det vil innbyggerne. Selvsagt! Men det er ikke alltid vi vil utvikle byen i den retning Ohm ønsker.

Utvilsomt løftet

Pedersgata Utvikling har utvilsomt løftet Pedersgata. Det har blitt flere restauranter og take away-steder og husene er pusset opp. Men ingen snakker om den palestinske frisøren som måtte legge ned fordi husleien ble altfor høy. Samme med bruktbutikken til damen fra Elfenbenskysten. Ingen nevner alle beboerne i Pedersgata som ikke lenger har råd til å leie videre eller kjøpe der de bodde. Det er ikke slik at alle synes at husene i Pedersgata skal bli større og høyere. Ikke alle ønsker seg 19 leiligheter og 500m² næring på en eiendom det før var 3-4 leiligheter og «Peders» gatekjøkken. Solen står ikke høyere på himmelen fordi om husene i Pedersgata blir høyere. Barnehagen og skolen som grenser til Pedersgata 67 ønsker seg neppe at hele tomten bygges ut og at trehuset på 1 ½ etasje blir til fire etasjer i mur.

Mangfoldet gror

Vi vil også utvikle byen vår, Ohm. Men vi vil ikke nødvendigvis det samme som deg. Vi vil ikke at private aktører skal presse gjennom sine planer med påkostede men ensidige illustrasjoner og få dispensasjon fra demokratisk vedtatte planer og offentlige reguleringer. Vi vil utvikle byen vår slik at mangfoldet gror, at trehusbyen bevares og at fortauene ligger i solen, ikke i skyggen, når det endelig er sol. Heldigvis har vi planer og politikere, byråkrater og reguleringer som vi håper tenker på det. Pragmatiske har de vært lenge nok.