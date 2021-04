La oss slippe å velge mellom skoleelevene og jobbpendlere våre

DEBATT: Selvsagt ønsker Kvitsøy hurtigbåt også etter at Rogfast er ferdig. Ja, du leste riktig.

«Det er uforståelig at Kvitsøy, ei øy uten fastlandsforbindelse, skal måtte velge mellom skoleelevene og jobbpendlerne, samtidig som landfaste bydeler i Stavanger og Sandnes slipper et slikt valg», skriver Stian Giil Bjørsvik. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Stian Giil Bjørsvik Ordfører på Kvitsøy, Felleslisten Kristelig folkeparti/Frie borgerlige

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Med hurtigbåt tar turen fra Kvitsøy til Stavanger sentrum tross alt bare 35 minutter. Reisetiden med buss blir drygere, med flere stopp langs veien. Hurtigbåt er også et mer behagelig fremkomstmiddel enn buss, og mer attraktivt for dem som gruer seg for en tur gjennom en lang tunnel.

Ønsker å opptre solidarisk

Men det er én ting å ønske noe, noe helt annet å forvente det, sette ord på forventningen og kjempe for det. Kvitsøysamfunnet har forståelse for at den dagen Rogfast står klar, da ryker både hurtigbåt og ferje. I 2031 er vi ei øy med fastlandsforbindelse, og kollektivtrafikken vil gå gjennom tunnelen, selv om reisetiden nok blir lengre. Det er vel dypest sett en av grunnene til at tunnelen kommer, at rullende fartøy i alle varianter skal kunne bruke den? Når Rogfast står klar, ønsker vi å opptre solidarisk med ikke-landfaste øyer og tettsteder i Rogaland, som har større behov for hurtigbåt enn oss, for å kunne tilrettelegge for skoleskyss og jobbpendling.

Vi håper at politikerne i fylket, i mylderet av innspill, våger å skille mellom urimelige ønsker og reelle behov.

I senere tid har det pågått en vesentlig forbedring av vegforbindelser i Rogaland. Storsamfunnet har benyttet milliarder på å bygge tunneler og broer, eksempelvis Rennfast, Finnfast og Ryfast. Nettopp derfor er det nå nødvendig at prioriteringskriteriene får danne utgangspunkt for rutestrukturen, og ikke tidligere rutestruktur. De enorme investeringene i veinettet må få konsekvenser for hurtigbåttilbudet. Det er et tankekors at man skal bygge tunnel til et øysamfunn, og deretter bli møtt med en argumentasjon som indirekte sier at tunnelløsningen totalt sett er såpass dårlig at det ikke er gunstig å lede kollektivtrafikk gjennom den.

Prioriteringskriterier

I disse dager jobbes det med ny rutestruktur for hurtigbåt, og det er definert noen prioriteringskriterier å navigere ut fra. Kort fortalt skal lovpålagt skoleskyss, øyer uten fastlandsforbindelse og pendlerruter til jobb og skole prioriteres. Tre ulike forslag til rutestruktur er sendt ut på høring. Jeg skulle gjerne sett at minst ett av forslagene mer konsekvent hadde svart ut prioriteringskriteriene. Det virker som om det uuttalte hovedkriteriet egentlig er å beholde mest mulig av rutetilbudet slik det har vært. Jeg håper politisk ledelse i fylket våger å legge mer vekt på kriteriene enn på historien, og bestiller et fjerde forslag.

Ønsker to avganger

I alle forslagene er det bare én avgang fra Stavanger til Kvitsøy på ettermiddagen, og vi tvinges til å måtte foreta et valg mellom skoleelevene eller jobbpendlerne våre. Naturlig nok velger vi å lytte til ungdomsrådet, som ber oss sikre retten til fritt skolevalg gjennom en sen avgang fra Stavanger til Kvitsøy. Vi forventer ikke at våre ungdommer skal kunne gå på samtlige skoler i Rogaland, men det er ønskelig at de skal kunne ha andre skolevalg enn Randaberg vgs. og et par av sentrumsskolene i Stavanger. Konsekvensen blir en sen avgang som er ugunstig for mange av våre jobbpendlere, bl.a. fordi de ikke rekker henting i barnehagen. Det er uforståelig at Kvitsøy, ei øy uten fastlandsforbindelse, skal måtte velge mellom skoleelevene og jobbpendlerne, samtidig som landfaste bydeler i Stavanger og Sandnes slipper et slikt valg.

Vi håper at politikerne i fylket, i mylderet av innspill, våger å skille mellom urimelige ønsker og reelle behov. Prioriteringskriteriene ligger der. Nå handler det om å anvende dem i praksis, og for Kvitsøy sin del vil det innebære to daglige avganger fra Stavanger på ettermiddagen.