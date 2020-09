Søndagsskolen tar spranget fra Youtube til nærmiljøet igjen

SØNDAGSSKOLE: Etter en spesiell vår der fysiske søndagsskolesamlinger ble byttet ut med søndagsskole på Youtube, starter mange grupper opp igjen denne høsten. Mange barn gleder seg til å få gå på søndagsskolen igjen.

Vil du at barnet ditt skal lære bibelfortellingene og få med seg gode verdier i livet? Da vil vi anbefale deg å sende barnet ditt på søndagsskole. Foto: Marit Hommedal

Debattinnlegg

Helga Fykse Søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, Rogaland krets

Kristin Eide Søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, Rogaland krets

Ingeborg Voll Søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, Rogaland krets

Elin Fiskå Skårland Søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, Rogaland krets

For at barne- og søndagsskolegrupper virkelig skal feire at de kan samles igjen, har Søndagskolen Norge laget en egen oppstartssamling som gruppene kan bruke, og en spesialsending på Youtube. Det er tatt hensyn til smittevern og i Søndagsskolen Norges eget Sprell Levende-opplegg, er det også lagt inn egne koronavennlige forslag. Og hvorfor ikke ha søndagsskole ute dette semesteret?

I Rogaland krets er det over 150 innmeldte grupper, og de aller fleste av disse vil starte med samlinger denne høsten. Vil du at barnet ditt skal lære bibelfortellingene og få med seg gode verdier i livet? Da vil vi anbefale deg å sende barnet ditt på søndagsskole.

Den kristne kulturarven

På søndagsskoler over hele landet samles tusenvis av barn hver uke, ikke bare for å bli kjent med bibelfortellingene, men også for å delta på ulike aktiviteter. De lokale søndagsskolene som er innmeldt i Søndagsskolen Norge, rommer alt fra legogrupper, kor og ulike aktivitetsgrupper, til søndagsskolegrupper som møtes under gudstjenestene. Og de ulike gruppene møtes på alle ukedager, ikke bare søndag.

Vi legger ikke skjul på at bibelformidling står helt sentralt i våre opplegg. Barna gis rom for undring over fortellingen de har hørt, og barneperspektivet gis stor verdi. Søndagsskolene er åpne for alle, og det er ikke bare barn av foreldre som er aktivt kristne som kommer på søndagsskolen. Her kommer også barn som har foreldre som sjeldent går i kirka, eller som ikke definerer seg som troende. De sender barna sine til søndagsskolen fordi det er et godt sted å være for barn, de får lære bibelhistoriene som er del av den kristne kulturarven, slik at barna skal få et grunnlag til selv å velge om og hva de vil tro.

Billig for foreldrene

Andelen barn i Norge som ikke er med på noen organisert fritidsaktivitet er økende. Dette kommer frem i en undersøkelse som Ipsos gjennomførte for DNB i 2018. Undersøkelsen viste også at jo høyere inntekt en familie har, jo flere organiserte fritidsaktiviteter deltar barna på. De siste årene har det vært rettet søkelys på at mange familier ikke har råd til fritidsaktiviteter for barna sine, og på at mange aktiviteter er dyre. Søndagsskolen er billig!

Medlemskapet koster normalt 50 kroner for et år. Noen steder kommer enkelte lokale deltakeravgifter i tillegg, men disse holdes på et minimum. I søndagsskolen er det derfor plass til alle, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Mye har forandret seg siden den første formaliserte søndagsskolen startet i Stavanger for over 175 år siden, men en barnevennlig formidling av bibelhistorie og nestekjærlighet er en del av søndagsskoleopplevelsen til tusenvis av nordmenn. Vi i Søndagsskolen Norge ønsker at også fremtidens barn skal få denne muligheten. Søndagsskolen gir barn gode, trygge og spennende aktiviteter, og det er et gode for ethvert nærmiljø.