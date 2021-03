Vil vi få et skyggenes torg på Madla?

BYUTVIKLING: Olav Thon Gruppen skal bygge ut på Madla og kjekt er det. Området har sikkert ikke vondt av en oppgradering. Utbygger beskriver dagens torg som et ikke-sted. Et ikke-sted. Tenkt litt på det.

Madlatorg slik jeg forestiller meg det. Med sol og unger som leker. Foto: Hanne R. Ersdal

Hanne R. Ersdal Hafrsfjord

Det er jo stor potensial for å lage noe bra om en starter med noe som ikke er. Så utbyggeren har gitt seg selv de beste forutsetninger. Men stedet er jo noe. Det er et par benker hvor folk kan ta seg en røyk eller en pause i sola, og det er et sted å stige raskt ut av bilen om du skal inn til senteret.

Skremmende planer

Søknaden til Olav Thon Gruppen viser frem solfylte eksempelbilder av torg med lekende barn og fornøyde voksne. Dette fikk meg til å drømme om en superlekeplass med dinosaurer, eller vikingskip. Egentlig skulle dette leserinnlegget handle om det. Jeg skulle bare sette meg litt inn i saken først. Det jeg fant da skremmer meg litt. Utbyggingen selges inn med et løfte om et trivelig, bilfritt torg. For meg virker det som om dette er noe Stavanger kommune også ser på som et positivt bidrag, noe jeg er enig. Men torget er ikke tegnet opp ennå.

Utbygger skal involvere brukerne og komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. Det er bare det at fasadene er ferdig tegnet. Involveringen av brukere blir da i mine øyne et spill for galleriet. Det burde vært gjort før søknaden ble sendt inn. For det jeg leser av tegningene er at dagens solfylte torg får noen høye leilighetsbygg rett i sør og en mister den trivelige sola.

En øl i skyggen?

Leilighetsbyggene har en førsteetasje som er tilbaketrukket. Det betyr at andre etasje henger ut over gateplan. Dette innbyr verken til en trivelig butikkfasade, eller til en hyggelig uteservering. Det er ikke stas å sitte og drikke under naboens terrasse. Skissene over torget viser uterestauranter på nordsiden av leilighetskompleksene. Snakk om å ta en øl i skyggen.

Det er litt kveldssol et par dager rundt Sankt Hans, men det er kanskje det hele. Prosjektet bærer, i mine øyne, dessverre preg av at det skal selges leiligheter. Ikke at det skal utvikles et rom for bydelen. Det synes jeg er en trist form for byutvikling. Så, Olav Thon Gruppen, vis meg gjerne at jeg tar feil. La oss få se hvor bra dette torget kan bli.

