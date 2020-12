Jeg føler meg sviktet, nesten lurt

KRONIKK: Selvmordstallene øker. Antall unge uføre øker. Andel som forteller om psykiske vansker, øker. Regjeringen svarer med kutt i sosiale ytelser og lovord om styrking av psykiatrien.

Plakat fra Helse Vests kampanje og utsnitt av Karoline Skarsteins eget foto fra bussholdeplassen hun bruker i Stavanger. Foto: Pål Laukli/Helse Vest RHF og Karoline Skarstein

Karoline Skarstein Stavanger

Det henger en reklameplakat i busskuret mitt. Et svært bilde av en litt sint Erik Thorstvedt som ser strengt inn i kamera mens han ber deg snakke om selvmordstanker. Det er Helse Vests nye kampanje. Snakk om selvmord, det finnes folk som vil hjelpe deg, det kan redde liv!

Og jeg er ikke i tvil om at det finnes folk, men finnes det egentlig systemer?

«Nå har du brukt opp de ti timene dine»

Jeg er på vei til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS), til min ukentlige behandlingstime. Og jeg tenker på plakaten på vei oppover, på den dagen jeg sa fra, på fastlegen som skrev henvisning og den første avvisningen fra DPS. Jeg tenker på klagen, på bomturen, på runden gjennom fylkesmannen. Jeg slapp ikke til. I henvisningen min stod det at jeg var suicidal (en person med høy selvmordsrisiko; red.mrk.), at jeg levde under trussel om vold, – men DPS ville ikke ha meg.

Etter en lengre runde fikk jeg tilbud om utredning. Etter noen måneder stod det i journalen at jeg var kronisk deprimert, slet med sosial fobi, komplekse traumer og med «høy suicidalitet». Jeg ble satt til behandling, men koronaen kom, og det ble store avbrudd.

Jeg fortalte psykologen om Erik Thorstvedt og blikket hans. Hun fortalte at jeg var ferdig. Avsluttet. At det bare var sånn systemet er, jeg hadde brukt opp tiden min, sa hun. Men jeg skulle få et telefonnummer i tilfelle krise, et sted å ringe om jeg skulle tenke på å ville dø. Noen som kunne kjøre meg til legevakten. Ikke et behandlingstilbud, men en akutt-tjeneste.

Sist jeg forsøkte å dø, ble jeg plukket opp av en politipatrulje og kjørt til legevakten. Jeg ble satt foran en yngre, mannlig lege som egentlig ikke hadde tid til å snakke med meg. Han skulle vurdere om det var trygt å sende meg hjem, eller om jeg kvalifiserte til en av helseregionens få sengeplasser. Etter en liten halvtime satt jeg i et baksete på vei hjem igjen. «Lykke til», sa han til og med.

Tenk om det var slik i somatikken også? «Beklager, fru Gundersen, jeg skjønner at du har kreft i tykktarmen, men nå har du brukt opp de ti timene dine» i pakkeforløpet.

Det føles egentlig litt ironisk. Snakk om selvmord, det finnes mange som vil hjelpe deg. Bare ikke ha problemer som tar tid, bare ikke gå over dine ti tilmålte timer.

Et hav av slike historier

Bent Høie har på syv år lansert tre handlingsplaner for forebygging av selvmord, mens selvmordstallene har holdt seg stabile, til og med økt de siste par årene. Er det ikke snart på tide å innse at vi gjør noe feil? At kanskje en psykiatri drevet av måltall på gjennomstrømning i stedet for hvorvidt pasienter faktisk blir friske, ikke er helt ideelt? I dag handler det mer om å holde køen nede, enn å forsikre seg om at pasienter man avslutter ikke ender tilbake i køen igjen med en gang. Og jeg er ikke alene. Da jeg begynte å fortelle om avslaget, ble jeg møtt av et hav med andre lignende historier fra folk rundt meg.

For spør om selvmord, snakk om selvmord, fortell om selvmord, det er viktig. Jeg har stor tro på åpenhet om selvmord. Men hva om du spør en bekjent om de tenker på å ville dø, og så svarer hen at «ja, det gjør jeg». Hva skal du gjøre da?

Helse-Vest anbefaler deg å bistå med å søke hjelp. Følge den bekjente til legen, motivere hen til å ta imot den hjelpen som finnes. Men hvordan skal du motivere noen til et system som egentlig ikke vil ha deg?

Statistikken

Jeg tror vi gjør noe fundamentalt galt. Vi tenker helt feil. Vi tror effektivitet er å få folk gjennom systemet, så får vi heller leve med at de kanskje kommer tilbake både tre og fire ganger. For det vises ikke like tydelig i statistikken. Og alle vet dette, alle som har vært innom psykiatrien, vet at det handler om å få deg ut igjen raskest mulig. Hva gjør det med oppfølgingen? Hva gjør det med hele behandlingen?

Å be folk snakke om selvmord og å be folk søke hjelp, forplikter også helsevesenet og politikere til å sørge for at vi faktisk har et apparat som duger. Det har vi ikke. Det ser man gang på gang. Det er ikke måte på hvor mange psykiatere som nå har «slått alarm» i avisene uten å bli hørt.

For de rike

En del av meg angrer på at jeg ba om hjelp. For jeg har det verre nå. En sentral del av traumeterapi er å rippe opp i traumer, snakke om det som er vanskelig, for at det liksom etter hvert skal bli bedre. Nå føles det som at man har revet opp gamle sår, uten å lappe dem sammen igjen. Jeg føler meg sviktet, nesten lurt. Jeg har åpnet meg for et system, fortalt om ting jeg ikke har sagt til noen før, – for så å få beskjed om at jeg regelrett er i veien for måltallet deres.

Nå kan jeg gå til fastlegen min og be om henvisning til en såkalt «avtalespesialist». Til private psykologer som har solgt deler av kapasiteten sin til Helse Vest. Hadde jeg vært rik, kunne jeg betalt for det selv og fått time i morgen, men siden det er det offentlige som skal betale, ender jeg bakerst i en stadig lengre kø. Som igjen gjør at jeg risikerer å gå lenger utenfor arbeidslivet, jeg havner i større risiko for å ende som ufør, – og for ikke å snakke om risikoen for at jeg ikke overlever meg selv.