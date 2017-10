Jeg kommer fra Stavanger, men har bodd i det store utland i 15 år, de siste ti i USA. Hver dag leser jeg Stavanger Aftenblad og andre norske aviser, og debatten om Siv Jensens indianerkostyme bekymrer meg på mer enn ett område.

Et unnskyld burde ha lagt saken død.

For det første, Siv Jensen burde ikke ha gjort det, og når sametingspresidenten sier at det ikke er greit, så burde et unnskyld ha lagt saken død. Det er fordi dette ikke skjedde at jeg er ekstra bekymret.

Veldig naive

Denne debatten har endt opp med å ikke handle om Siv Jensen og indianere lenger, men om politisk korrekthet, og det som blir kalt «whiteness» på godt norsk. Norge er tross all velferd og teknologiske framstøt på mange måter veldig naive når det kommer til kompliserte saker som rasehistorie, minoriteter og kulturell appropriasjon, og det er jo egentlig forståelig nok.

Har med respekt å gjøre

Norge har vært veldig homogent i lang, lang tid. Problemet er at ikke nok nordmenn har ydmykhet til å innse dette. De amerikanske storbyene – som sliter med disse temaene enda – har noen hundre års erfaring, og de har kommet lenger. Her er det en selvfølge at du ikke kler deg opp i kostymet av et urfolk som ble utsatt for massemord, fordi du skal på fest. Det har med respekt å gjøre. Majoriteter som har utnyttet minoriteter (det gjelder nordmenn og samer også), kan ikke kle seg ut som en karikatur av deres kultur for egen fornøyelse. Det er å fortsette undertrykkelsen og forevige forenklede stereotyper. Et annet uttrykk som ikke har nådd det norske ordforrådet enda er «microaggressions» som denne debatten faller inn under. Det er en veldig stor del av USA som kanskje er litt mer lik Norge når det kommer til dette, og det er den amerikanske landsbygda. Her gjorde Donald Trump stor suksess med retorikken mot politisk korrekthet. De hvite lider mens «bleeding heart liberals» på venstresiden gir innvandrere og minoriteter alt de trenger.

Grobunn i Norge også

Det er med skrekk og gru jeg ser synsere og diverse autoriteter, som Stavanger Aftenblad, ytre meninger som gir denne retorikken grobunn i Norge også. Det er bare å lese de mange tusen kommentarene i diverse aviser så forstår du at ting som ingen ville ha sagt høyt før, plutselig er helt ok å si. Igjen, veldig likt det som skjedde med Trump og hans velgere.

Når en stor avis går ut med en lederartikkel (Aftenbladet 16. oktober) og sier at sametingspresidenten ikke bør bruke følelser og ikke burde ha sagt ifra hva hun synes om dette, da bør varsellampene blinke. Det er litt likt det som skjer med kneling i idretten i USA, hvor svarte utøvere blir sett på som problemet når alt de gjør er å uttrykke misnøye med hvordan de blir behandlet.

Klassisk rasisme

Majoriteten putter munnkurv på og rakker ned på minoriteter når de snakker ut. Dette er klassisk rasisme. Når sametingspresidenten snakker, bør Aftenbladet lytte mer og mene mindre. Eller som Åshild Lunde Viland sa i kommentarfeltet: «Å avfeie dette med ’krenkelseshysteri’ er god gammeldags hersketeknikk.»

Politisk korrekthet er bra, det støtter de som trenger det –nemlig de svakeste i samfunnet. Om det blir litt ukomfortabelt eller upraktisk for alle andre, det må vi bare finne oss i. En som var imot politisk korrekthet og vant på en populistisk (og rasistisk) bølge, var Donald Trump. Og alle nordmenn som ikke kunne forstå at USA kunne velge en mann som Trump, men er enige i at Siv Jensen saken er «krenkelsehysteri» og for politisk korrekt, bør se seg lenge om i speilet.

Jeg synes også at det er et hysteri på gang i Norge, Europa og USA, og det er rundt nasjonal identitet, "whiteness" og de hvites rettigheter. Det er en skremmende utvikling.

Langt vekke

Positiviteten Obama spredde i Norge og resten av verden, synes veldig langt vekke. Det gjør også tiden da Lillebjørn Nilsen sang «Barn av regnbuen» etter 22. juli i 2011. Ja, Siv Jensen saken er egentlig en fillesak, men sett i kontekst så er det enormt viktig at vi setter fingeren på hva som skjer.