Folkehelsen er kanskje like viktig som den globale oppvarmingen, men i motsetning til den siste er dette en sak vi kan gjøre noe med. Hver og en er vi en jordklode som kan nå sitt klimamål; som kan bli sprek med sunn mat og aktivitet.

Kampanje som sjokkerte

I USA og New York ligger de lenger framme på både fedme og tiltak for å bekjempe denne. Mens det for mange år siden var sjokkerende å se at restaurantmenyene sto oppført med kaloriinnhold i New York, var det i år en Subway-kampanje som sjokkerte. Plakater hvor colaflasker hadde tatt form som kropper med tjukke mager, med en tekst som sa «Ikke gi sukkerholdige drikker til barnet ditt. Det gir fedme og diabetes.» Så enkelt. Eller med nærbildet av den overvektige jenta sa: «Det er ikke lett å være en liten jente når du ikke er det.» Vi kan ikke pakke inn disse problemene, det er klart det er fælt å være liten jente når du ikke er det. Det er klart det er dumt å gi barn brus når vi vet hvor mye sukker det er i en flaske cola.

Som kostholdsveileder er jeg så heldig å få følge mennesker som vil endre livsstilen sin. Det er en spennende reise å ta del i; fra den motiverende første tiden når klærne blir løsere og 40-åringen får lyst å løpe opp bakkene rundt Stokkavatnet, til vedlikeholdet noen måneder senere, når hver dag er fylt av valg som må tas, og det frister å drite i dietten innimellom. Erfaringen som kostholdsveileder er at det er vanskelig å slanke seg. Det er visst lettere å slutte å røyke enn å slutte å spise sjokolade, og selv om vi voksne vet dette, er det få som ikke vil slutte å gi barna sjokolade.

Koster litt mer

Men altså, nå når det er halloween, og snart lørdag og snart jul; la oss legge forholdene til rette for at barna våre ikke skal trenge å slanke seg. Mens vi venter på antisukkerkampanjer og dyrere smågodt i Norge, så foreslår jeg frukt i bøtta i dag. Det koster litt mer enn smågodt, men det gir ikke de helseproblemene som sukker og sigaretter gjør.