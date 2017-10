Næringslivet trenger moderne og effektive handels- og kontorlokaler i regionssentrene. I Stavanger, Sandnes, Bryne, Egersund og Haugesund.

Konkurransen om talentene

Oljenedturen har vist oss at vi må ha tilfang på et bredere spekter av jobber enn vi har i dag. Innenfor IT, service og finans, for eksempel. Disse vil ofte ønske å ligge i eller nær sentrum. Microsoft Norge besluttet nylig å flytte all sin virksomhet til Bjørvika i Oslo. Lysaker, ti minutter med tog utenfor sentrum, var ikke sentralt nok, og de var redde for å tape i konkurransen om talentene.

Om noen år skal barna mine flytte for å gå på skole. Jeg gruer meg alt. Fordi det vil bli veldig stille, men også fordi jeg ikke vet om de vil flytte hjem igjen til Rogaland etterpå. Det handler om å gjøre det attraktivt for dem å bo og jobbe her etterpå. Mange i den generasjonen vil ikke ta sertifikat. De vil ønske å kunne bo og jobbe i sentrum. Det må vi erkjenne og legge til rette for.

Jeg vil gjerne at barna mine skal ha lyst til å bo her når de blir voksne. Da trenger vi å legge til rette for utvikling av regionsentrene våre. Ikke ensidig fokusere på vern.

Ta et krafttak!

Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf (Helen & Hard) beskrev i Aftenbladet i vår hvordan trehusbyen kunne utvikles med moderne forretningsbygg i tre. Da forsterker vi det gamle, samtidig som vi utvikler regionen.

Gjør et krafttak for regionsentrene våre! Ikke med ensidig vern, men med positiv utvikling. Da vil også neste generasjon ha lyst til å bo og jobbe her. I det beste fylket i verdens beste land å bo og jobbe i.