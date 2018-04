Det er mange år siden jeg var innom Latin-Amerika gruppene i Oslo. På den tiden var det enkelt, det var kampen mot militærdiktaturene, som styrte Brasil, Chile, Argentina, Bolivia m.m. Nå har Hanna Hagebø Steffenak i Latin-Amerika gruppene skrevet en kommentar som omhandler min kommentar den 9. april om Lula og dommen. Og det er ikke lite dynamitt hun legger under det brasilianske demokratiet: Lula har vært utsatt for en selektiv, politisk forfølgelse fra høyresiden, med støtte fra mediene og høytstående dommere og statsadvokater. Da blir spørsmålet: Hvem er igjen foruten PT og de militante sympatisørene?

Ingen glede

Jeg har ikke slukt noe rått, som Hagebø Steffenak skriver. Eller blitt lurt av høyresiden, av mediene, domstolene og av høyesterett, som hun hevder har forfulgt Lula. Jeg har faktisk fulgt brasiliansk politikk på nært hold siden september 1999, som journalist i NRK, Aftenposten og nå TV2 i Rio.

Jeg har møtt Lula tre ganger, snakket med ham, diskutert politikk og alltid hatt en stor beundring for mannen. Derfor var sjokket og skuffelsen desto større da det kom frem at PT og Lula kjøpte stemmer i Kongressen, saken som sprakk i 2005, og som nesten felte Lula. Men han kom seg unna, som han alltid har gjort, med å benekte alt. Istedenfor å stå rakrygget, sa han i et intervju at han «var blitt dolket i ryggen». Av hvem? Alle visste at dolken pekte mot hans nærmeste politiske venn, den mektige Jose Dirceu. Han ble dømt til 30 års fengsel, men soner for tiden husarrest.

PT har flere ganger diskutert mulige metoder for å sensurere den frie presse.

Ingen politisk dom

PT og sympatisørene i inn- og utland hevder Lula er politisk dømt, av mediene og høyresiden i Brasil. Selvsagt er han ikke det. Lula og hans advokater har ført saken i alle rettsinstanser i Brasil, og her finnes det mange. Hele sakskomplekset er på 200.000 sider – tohundretusen. Og når Hagebø Steffebak påstår at jeg maler et unyansert og tabloid bilde av en komplisert sak, så er det til dels riktig. For å gå i dybden i en komplisert krimsak behøves mer spalteplass enn en kommentar. Det er nesten komisk når PT hevder at dommen ville være riktig, om Lula ble frifunnet og dermed kunne stille til valg i oktober. PT har flere ganger diskutert mulige metoder for å sensurere den frie presse. Lula har aldri likt pressen, og skyteskiven har alltid vært mediegiganten Globo. Men det er ikke bare PT som «forfølges» av rettsapparatet – også partiene PP, PTB, PMDB og PSDB har medlemmer bak lås og slå.

Forlater partiet

Mange PT-medlemmer har forlatt partiet, det gjelder også venner av Lula, og medlemmer som var med å stifte partiet i 1980. De er skuffet, sjokkert over avsløringene, og hevder de ikke kjenner seg igjen. PT var en gang det moralske alternativet, partiet som kjempet mot korrupsjon og urett. Det er mange år siden.

Siden den store korrupsjonsprosessen, Lava Jato, startet i mars 2014, er 177 personer dømt til sammen i 1757 års fengsel. Dette er mektige politikere, forretningsfolk, direktører og andre som har vært med på å rane det halvstatlige oljeselskapet Petrobras for milliarder av kroner.