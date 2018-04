Noregs største husdyrkommune, Hå, har i dag 16.000 kyr. Dersom det mest omfattande forslaget går gjennom, tilsvarer det ein reduksjon til 6000 kyr for å nå krava. Det trengs ei mobilisering, og dei folkevalde på rogalandsbenken må alle engasjera seg, om ikkje kan ei viktig næring strupast.

Kort fortalt handlar forslaget om ny gjødselforskrift om at husdyrgjødsla må spreiast på eit større areal. Tanken er at miljøskadane er for store slik det er nå, og at ein derfor må ha større areal for kvart husdyr. For å vera konkret: Ein bonde på Jæren som i dag har areal for å spreia gjødsla for 45 kyr, vil med denne forskrifta ikkje ha areal for meir enn 30 kyr. Det er dramatiske tal me snakkar om for landbruksnæringa på Jæren.

For å kunna ta ut det ein jærsk bonde vil kalla gode avlingar, treng ein i mange tilfelle meir fosfor, ikkje mindre.

Fosfor

Dette handlar om mange ting. Ein er å tilføra jorda næring. Alle bønder har krav på seg til å utforma ein gjødselplan. Den er basert på jordprøvar som viser nivåa på dei ulike næringsstoffa i jorda. Når ein veit dette, kan ein laga ein gjødselplan for å utnytta gjødsla for å skapa gode vekstvilkår.

For eksempel er kravet til maksimalt fosforbruk 3,5 kilo fosfor per dekar. Då står det i stil med avlinga som vert teken ut. Om ein reduserer fosforbruket, vil avlinga gå ned. Per nå viser det seg at fosforinnhaldet i jorda på Jæren er forholdsvis høgt, men innanfor det som er akseptabelt. Tiltak som alt er sette i verk, er i ferd med å gje gode resultat, men dette tek tid (jf. Norsk landbruksrådgiving i Bondevennen 13.4.18). Altså kan ein seia at dei nye krava som ligg i forskrifta, er svært dårleg fagleg begrunna. Avlingsnivå for gras måler ein i fôr-einingar per dekar. Forsøk i regi av Norsk Landbruksrådgivning og Yara, utført i 2016, viser at for å kunna ta ut det ein jærsk bonde vil kalla gode avlingar, treng ein i mange tilfelle meir fosfor, ikkje mindre.

Byråkrati

Det eine høyringsforslaget vil redusera fosforbruken til 2,1 kilo. Når byråkratane får spørsmål rundt dette, forsøker dei å ufarleggjera forskrifta med å visa til at det skal vera råd å få til dispensasjonar. Altså at kvar eining må søka om fritak. Med andre ord, utrygge vilkår og meir byråkrati.

Me opplever tydeleg byråkratisering her òg, og i ein kommentar i Nationen vart det drege ein parallell til Danmark. Agronom og journalist Øystein Heggdal skreiv 28.3. mellom anna følgjande:

«Den danske gjeldskrisen kom ikke som følge av liberalisering av regelverk. Den kom som følge av nye og ekstremt rigide regelverk. Og hva er det som nå er i ferd med å skje i Norge? Vi er på vei mot en nesten parallell situasjon. Der danskene regulerte på nitrogen, skal vi regulere på fosfor.»

For å seia det med andre ord, det er forventa like grasavlingar over heile landet.

Miljøet

Kva så med miljøomsynet? Det har tidlegare vore dårleg vasskvalitet på Jæren, men dette har betra seg år for år. For eit par år sidan vart det slege fast at vilkåra for elvemuslingane i Håelva har betra seg, og vasskvaliteten i den og mange av dei andre vassdraga på Jæren har fin utvikling. Enkle grep som å speia gjødsel lengre frå vassdraga vil truleg ha større effekt enn regulering av fosformengda.

Vidare må det òg seiast at sjølv om denne gjødselforskrifta vert innført, set det ikkje nødvendigvis avgrensingar på bruk av mineralgjødsel. I alle høve er det ganske spesielt at høyringsforslaget ikkje tek omsyn til ulike landsdelar, og at ein har same fosforkrav i Finnmark som på Jæren. For å seia det med andre ord, det er forventa like grasavlingar over heile landet. Ein treng ikkje ha mykje røynsle med ting som veks, for å veta at dette er fullstendig ulogisk.

Mellom anna driv Norsk naturgjødsel på Sele på med spennande prosjekt som kan føra til at det vert langt lettare å ta ut og transportera tørrstoffa.

Alternative vegar

Landbruksnæringa har gått gjennom enorme endringar og omstillingar dei siste åra, og har hatt stor produksjonsauke. Alt nå veit me at fleire er aktive for å sjå på korleis ein både kan utnytta gjødsla betre og annleis. Produksjon av biogass og å ta ut tørrstoff, slik at ein kan bruka gjødsla effektivt andre stader, er eit par løysingar det vert arbeidd med. Mellom anna driv Norsk naturgjødsel på Sele på med spennande prosjekt som kan føra til at det vert langt lettare å ta ut og transportera tørrstoffa. Senterpartiet syns desse løysingane er både gode, viktige og interessante, men dei bør ikkje koma som ei følgje av ei forskrift som ikkje heng saman med realitetane.

Det er viktig at faginstansar og folkevalde arbeider i lag her, og ser realistisk og fornuftig på denne utfordringa. Me ser at folkevalde frå Høgre prøver å løfta opp pelsdyrnæringa på ulike arenaer.

Det ser alt ut som dei har ein ny kamp å kjempa nå, og la oss håpa at både dei og andre rogalandspolitikarar tek ballen. For den nye gjødselforskrifta kan få enorme følgjer for landbruksnæringa på Jæren. Konsekvensane for matproduksjon og anna næringsliv er ei anna side av saka.