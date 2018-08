Sp bør melke kyr, ikke bilistene!

Da Frp og regjeringen vedtok lavere årsavgift, stemte Senterpartiet imot. Da vi foreslo reduksjon i bompengenivå i over 40 veiprosjekt, så stemte Senterpartiet imot.

Økte avgifter

Sammen med Ap/Sv og MDG fremmet Sp derimot forslag om å øke drivstoffavgiftene betydelig, for å gjøre elbiler enda mer konkurransedyktige. Nå har de snudd kappen etter vinden, og nylig foreslo de å redusere bensinavgiften med 40 millioner kroner. Det tilsvarer 40 kroner mindre i avgifter pr bensinbil pr. år. Men med Sp's politikk ville årsavgiften vært rundt 400 kroner høyere for samme bil. Det er økte utgifter, ikke reduserte utgifter.

Under dagens regjering har samlede bilrelaterte avgifter gått ned.

Jeg nevner dette fordi Sp's Geir Pollestad i et leserbrev 31. juli forsøker å lure avisens lesere til å tro at de vil ha lavere bilavgifter, mens regjeringen ønsker høyere. Faktum er det motsatte. Han prøver også å gi inntrykk av at bensinavgiften er økt med én krone. Det er helt uriktig.

Stemt mot kuttene

Under dagens regjering har samlede bilrelaterte avgifter gått ned. Senterpartiet har stemt mot mange av kuttene. Ja, bensinavgiften ble økt med 19 øre pr liter i 2017. Men inntektene gikk fullt og helt til å redusere årsavgift og bedre vrakpant for bilistene. Totalt er årsavgiften redusert langt mer enn drivstoffavgiften økte. I tillegg er omregistreringsavgiften betydelig redusert.

Nybilavgiftene er redusert – med flere titalls tusen kroner i gjennomsnitt for bensin- og dieselbiler. Samtidig bruker det offentlige vesentlig mer penger til veiformål. Da Pollestad satt i regjering, melket Senterpartiet bilistene for rundt 10 milliarder kroner mer enn det offentlige brukte til veiformål. I dag er det motsatt. Nå bruker vi rundt 10 milliarder kroner mer til veiformål enn bilistene betaler i bilrelaterte avgifter. Jeg vet at Senterpartiet har et nært forhold til kunsten å melke. Men det bør være kyr, ikke bilister den praktiserer på.