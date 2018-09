Svarteper er et spill om (bom)pengene våre

Først så vedtar de at de skal rane befolkningen ved å påføre dem en enorm ekstrakostnad i året på opp mot 30.000 kroner, og så blir de overrasket over at folk blir sinte? Si meg, forventet de at folk skulle sitte stille å bare godta at de ble ranet på denne måten?

Noen har våknet litt etter hvert, slik som SV og til dels også Ap. Og det er vi glade for.

Aldri for seint

Når nå folk har reist seg i flokk, så begynner plutselig, i alle fall noen, å se at det de har vært med på å bestemme er fullstendig galskap, og et ran av befolkningen. Det blir for dyrt, for urettferdig, for tilfeldig og for usosialt. Og det er bra at folk nå reiser seg, selv om det er lovlig sent. Men aldri for seint.

Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har satt søkelys på denne saken siden 2014 og forsøkt å få folk og de andre partiene til å skjønne hvor galt dette blir for folk. Det har ikke vært noen enkel oppgave. Dog har vi sett at noen har våknet litt etter hvert, slik som SV og til dels også Ap. Og det er vi glade for. Nå håper vi at flere våkner og ser at dette blir en alt for stor belastning for alt for mange. Noe må gjøres.

Alle må ta tak i dette

Det nytter ikke å bare peke på den ene eller andre parten, kommunen, fylke, regjering og Storting og drive å fordele skyld om hvem som har bestemt hva, og hvorfor det har blitt som det har blitt. Nå må alle sammen ta tak i dette og få gjort et nytt vedtak slik at dette kan bli levelig for folk. Vi i FNB vil jo ha bort alt som heter bompenger, men vi ser jo at dette kan bli vanskelig med dagens sammensetning av de politiske partier. Derfor håper vi i alle fall at det er mulig å få gjort om på noe av dette, slik at det blir levelig for folk. Så i første omgang håper vi at partiene kan enes om dette:

Rushtidsavgiften fjernes.

Bommen på Bybrua snus.

Maks antall passeringer settes til 60.

Maks antall passeringer per måned, gjelder også for de uten bombrikke, for å unngå at folk blir gjeldsslaver.

At man får gjort en del endringer på noen av bommene.

Dette er kortsiktige ønsker, på lang sikt ønsker vi bommene fjernet og at finansieringen av vei og offentlig kommunikasjon er noe som løses av staten på en annen måte. Det håper vi folk vil hjelpe oss med under valget i 2019. Bompenger er usosialt, urettferdig og feil måte å hente inn penger for å finansiere drift av buss, buss- sykkel-, og gangveier. Nok er nok!

Så oppfordringen til de andre partiene er: Slutt å spille Svarteper og finn løsninger som folk kan leve med.