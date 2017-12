Er det på tide å skru ned lyden på kino og diskotek?

Årsaken til at jeg ønsker å sette søkelyset på lyd på kino og diskotek, er at flere i familien ikke vil gå på kino på grunn av for høy og ubehagelig lyd. Jeg holder meg gjerne for ørene i de verste partiene, selv om dette ser dumt ut.

Sluttet å gå på kino

Derfor forhørte jeg meg om dette spørsmålet på en intern debattside i Miljøpartiet De Grønne. Flere var enige med meg. En meldte at hun hadde sluttet å gå på kino og syntes det var særlig ille på filmer for barn. En annen skrev at hun har med ørepropper til seg selv og ett av sine barn.

Spørsmålet er om det «bare» er noen i MDG som er opptatt av støyforurensing. I min ungdom var det stadige støymålinger på diskotek. Vi bør sette søkelyset på dette også i dag.

Anbefaler barna øreplugger

Min erfaring er at det også er ekstremt høy lyd på juleball på skoler, på diskotek og i forbindelse med fotballturneringer. Jeg sier til mine barn at de må sjekke ut hvor høyttalerne er og danse lengst mulig borte fra disse. Videre at de bør vurdere å ha med øreplugger. Men det er nok ikke alle som tenker på slikt og risikerer dermed varig hørselstap. Jeg oppfatter dette som tydelige signal om at det ofte er for høye lydnivå også på diskotek.

Har vi blitt for «betatt» av de nye flotte surround-anleggene som kom for noen år siden? Kinoopplevelsen blir dårligere, ikke bedre, av for høy lyd. Stemmer det at lyden har blitt høyere de senere årene, eller føles det bare slik?

En partikollega som jobber på kino, meldte at Dolby setter anbefalinger om hvilke lydnivå som skal være på den enkelte film. Disse anbefalingene mener han ofte er feil i forhold til hva anlegget kan levere. Dermed blir det forvrengning av lyden. Han må stadig skru ned og opplever at kunder klager. Kanskje kommunale kinoer burde bruke uavhengige lydeksperter til å sette riktig volum for den enkelte film? Dette er viktig for å unngå tap av hørsel og fremtidige erstatningssøksmål.

Hva med en kundeundersøkelse?

Slik jeg oppfatter det, fører for høy lyd til færre kinogjengere. Hva med et nytt tilbud med visninger med 70-80 prosent av ordinært volum? På sammen måte som det tilbys 2D- og 3D-filmer i dag. Jeg er sikker på at et slikt nytt tilbud vil bli etterspurt og lede til at flere vil «våge» seg på kino igjen.

Og hva med en kundeundersøkelse? Kundene har som kjent alltid rett. Kan kommunelegene ha hyppigere støymålinger, slik at vi sikrer at ingen bryter reglene for støygrenser? Nå i julen er det høysesong for kino, og da kan det være en god idé er å skru ned lyden, slik vi gjør hjemme når lyden er for høy?