Flere foreldre reagerer, flere i moderpartiet har reagert sterkt på forslaget, mens mange ungdommer bare jubler. Personlig er jeg for at det skal være høyt under taket, og det er godt at slike forslag også kommer opp til debatt. Jeg er likevel i mot at vi skal legge til rette for bruk av ulovlige stoffer. At forslaget påstås å redde liv, er et billig og meningsløst argument. Hvis man skal rette søkelyset på det viktige som er å redde liv, må man ikke gi opp kampen mot narkotika generelt.

Jeg er ikke for å tilrettelegge for at unge sjeler skal føle en falsk trygghet.

Dårlig argumentasjon

Jeg kan godt være med på å løfte en debatt om liberalisering rundt ruspolitikken vi har i Norge, men vi kan ikke løfte debatter som legger til rette for at unge skal drive med narkotika. Å bruke argument som «når man først gjør det, er det minste vi skal gjøre å sørge for at narkotikaen man tar er trygg», er dårlig argumentasjon.

Jeg er ikke for å tilrettelegge for at unge sjeler skal føle en falsk trygghet. Det er og blir fortsatt avhengighetsskapende for alle ungdommer som tar det, og det er ikke en sunn og god ruspolitikk.

Vi må bruke ressursene våre til å bekjempe narkotika istedenfor å kvalitetssikre den. Kriminalitet og handlinger som bidrar til å ødelegge menneskers liv er ting jeg mener vi som samfunn skal arbeide mot. Det blir ikke en bedre ruspolitikk av å kvalitetsteste narkotika på ungdom under festivaler og russetreff. Her må vi tale ungdommens sak, få til en holdningsendring og ikke minst sikre og redde liv.