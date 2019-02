Jeg mener at olje- og gassaktivitet har vært en berikelse for denne byen og dette landet i mange tiår. Der jeg og Skorge skiller lag er hvor stor rolle vi ønsker den samme industrien skal spille i fremtiden.

Høyre mener det er mulig å drive en kraftfull klimapolitikk og samtidig legge til rette for langsiktige investeringer på norsk sokkel. Sentralbanksjef Øystein Olsen har rett når han advarer mot å fremskynde avviklingen av norsk olje og gass. Det bør defineres av ressurstilgang og lønnsomhet.

Viktige arbeidsplasser

Skorge mener at oljepolitikk ikke hører hjemme i valgkampen og at lokalpolitikere bør bruke kreftene på det de kan gjøre noe med. At Ap lokalt ikke ønsker å diskutere vår viktigste næring, forstår jeg godt. AUF har tross alt vedtatt en styrt avvikling av bransjen innen 2015.

Uansett hva Ap mener så er det utvilsom slik at det viktigste for arbeidsplasser i Stavanger er nettopp fremtiden for olje- og gassbransjen. Reduseres letevirksomheten og investeringsnivået på norsk sokkel, så mister mange i Stavanger jobbene sine veldig fort. Det så vi når oljeprisen falt i 2014.

Vil sikre verdiskaping

I Høyre er det slik at vi lokalpolitikere også bidrar inn mot det som skjer i Oslo, og på den måten er vi med å forme Høyres politikk. Oljepolitikk er viktig også lokalt, og Høyre er partiet som best vil sikre verdiskaping og et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Jeg vil ha en ordfører i Stavanger fra et parti som står opp for vår viktigste næring, ikke fra et som sår tvil om dens fremtid.