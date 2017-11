Elitelaget til Viking sliter, og dårlige nyheter kommer sjelden alene. Én ting er å tape plassen i eliteserien, men blir det konkurs, så ryker stadionet ut av Vikings kontroll. Og selvsagt ryker også plassen i OBOS-ligaen hvis Viking ikke klarer lønn til spillerne sine. Det har gått fra vondt til verre, men det kan gå fra verre til katastrofe.

Vi i Frp er mørkeblå, men det er Viking som er «de mørkeblå». I Stavanger Frp har vi flere svært aktive, mørkeblå Viking-supportere. Til tross for det kan Frp selvsagt ikke være med på å bruke skattebetalernes penger på å hjelpe klubben ut av sitt økonomiske uføre. Det er ingen offentlig oppgave å redde fotballklubber som har mislykkes økonomisk (og sportslig). Det må klubben gjøre selv, sammen med spillerne, ledelsen og sine økonomiske støttespillere. Her har kommunen ingen rolle. Her har Stavanger kommune etter vår mening ingen penger å bidra med.

Det er noe dysfunksjonelt med et Stavanger hvor flere direkte nyter at byens fotballag nå ligger an til å miste stadionet sitt.

Sørgelige reaksjoner

Selv er jeg personlig (som utflyttet bergenser) en evig Brann-supporter. Som folkevalgt i Stavanger har jeg likevel selvsagt et hjerte for Viking. Dette er byens fotballag! Jeg må likevel si at det er trist å se på hvordan Viking, som klubb og organisasjon, er blitt mobbet i flere uker i strekk. Det er noe dysfunksjonelt med et Stavanger hvor flere direkte nyter at byens fotballag nå ligger an til å miste stadionet sitt. Gleden er stor over å se Vikings nåværende og tidligere ledelse falle. Gleden er enda større over å se Vikings økonomiske støttespillere falle. Det er tydelig at gleden er større enn sorgen over å ha mistet plassen i eliteserien og nå snart stadionet. Dette er virkelig Stavanger på sitt verste. Jeg blir flau når jeg leser kommentarer om at Viking har godt av å få oppleve litt motgang. Da kjenner man ikke til norsk toppfotball.

Og det er direkte pinlig å se nett-troll og faktisk noen politikere som sier at de samme folkene som de nyter å se har mislykket med Viking, nå må komme med mer penger.

Stavanger har bidratt med hundrevis av millioner til finansiering av Sørmarka Arena og Randaberg Arena.

Kommunens kjerneoppgave

Det er ingen kommunal oppgave å redde en fotballklubb i økonomiske krise, men det er en offentlig oppgave å bygge og eie idrettsarenaer. I håndball og tennis, i svømming og fotball. Fotballklubbene i Stavanger får bane, hall og garderobeanlegg gratis! Når det kommer til andre fotballstadioner, er vel halvparten av alle fotballstadioner i eliteserien og OBOS-ligaen eid av de lokale kommunene.

Vikings gamle stadion var eid av kommunen da Viking spilte der, og eies selvsagt fremdeles av kommunen. Stavanger har bidratt med hundrevis av millioner til finansiering av Sørmarka Arena og Randaberg Arena. Det er en kommunal kjerneoppgave. På lik linje med skole og eldreomsorg.

Hvis Viking ikke blir enig med ny eier av stadionet om en husleie, så spiller de til slutt på Eiganes igjen.

To vanskelige forhold

Problemet er hva vi, som kommune, bør gjøre hvis elitesatsingen og stadionet til Viking går med i en konkurs. Det er to forhold som gjør dette vanskelig:

Mot Frp’s stemmer bidro Stavanger kommune i sin tid med 50 millioner kroner fra bykassen og en tomt til 20 millioner inn i Viking stadion. Går elitesatsingen og stadionet konkurs, er disse verdiene i spill. Banken har pant for sitt lån på vel 50 millioner kroner før kommunen. Det betyr at går Viking konkurs og bobestyrer finner en som er villig til å kjøpe stadionet for 20 millioner kroner for å ha konserter og f.eks. bil- og hundeutstillinger der, så mister Viking sitt stadion, og Stavanger kommune mister de verdiene vi har investert i stadionet. Vikings spilletid på stadionet settes i spill. Satt på spissen, hvis Viking ikke blir enig med ny eier av stadionet om en husleie (slik som skjedde med en dårlig fotballklubb på Østlandet og Telenor Arena), så spiller de til slutt på Eiganes igjen. Da må Stavanger kommune bidra med å ruste opp Stavanger stadion eller en annen bane. Og enda verre (i økonomisk forstand), hvis de rykker opp til eliteserien igjen, så utløser det igjen nye krav til standard som Viking selvsagt ikke vil ha råd til å dekke. Da er skandalen komplett.

Det kan være rett å kjøpe et idrettstadion som Viking stadion, gitt at fordelene overstiger kostnadene.

Den politiske prosessen

Alle partier (inkl. Arbeiderpartiet og SV) ga i kommunalutvalget rådmannen oppdrag om å forhandle med Viking. Nå har Arbeiderpartiet og SV, før resultatet av de forhandlingene som de selv var med å bestille er avklart, valgt å hoppe av. Leser du hva politikerne gir som begrunnelse for å si nei til en avtale de ikke har sett, så oser det glede over Vikings ledelses og økonomiske støttespillernes fall.

Frp kommer til å avvente vår diskusjon og konklusjon til vi får tilbake forhandlingsresultatet. Det kan være rett å kjøpe et idrettstadion som Viking stadion, gitt at fordelene overstiger kostnadene. Gitt at prisen er grei, gitt at driftsopplegget er forsvarlig, gitt at bruken for breddeidretten er stor nok.

Hvis det er greit at Stavanger kommune eier over 60 prosent av en innendørs fotballarena i Randaberg, kan det selvsagt også være greit om Stavanger eier et fotballstadion i Jåttåvågen. Det blir likevel uansett feil å gjøre det for å redde elitelaget til Viking. Det må Viking selv gjøre.