Hva kan du gjøre for å bygge en by som tåler og tar vare på vannet?

FN har utpekt 22. mars til verdens vanndag. I år er temaet for vanndagen hvordan naturen kan bidra til å løse de store vannutfordringene verden står overfor, enten det er for mye, for lite eller for dårlig vann.

Utfordringene vokser

Ute i den store verden byr allerede tørke, flom og dårlig vannkvalitet på store utfordringer. I følge FN mangler i dag 2,1 milliarder mennesker tilgang på trygt drikkevann. 1,2 milliarder mennesker bor flomutsatt, og miljøødeleggelser fører til både ørkenspredning og erosjon av dyrkbar jord. Med et fremtidsbilde med klimaendringer, befolkningsvekst og fortetting i byene vil utfordringene vokse, med mindre vi finner gode løsninger.

Kan du la treet få stå eller plante ett til? Kan takvannet brukes til hagevanning?

I Stavanger er ikke vannknapphet et tema. Hos oss er klimaet spådd til å bli enda våtere og villere frem mot år 2100. Vi er allerede Norges tettest befolkede kommune, og utviklingen går i retning av økt fortetting og utbygging av områder som i dag er ubebygde. Flere tette flater betyr mer vann som ikke trenger ned i grunnen eller fanges opp av vegetasjon, og vannet ender opp med å renne av på overflaten frem til nærmeste rør eller vassdrag. Men hva gjør vi når rørene ikke lengre har kapasitet til de vannmengdene som kommer ned? Kan også vi i Stavanger se til naturen for en løsning?

Naturens løsninger er enkle

Det handler for eksempel om å la vannet trenge ned i grunnen for å sikre grunnvannsnivået, å etablere eller verne våtmarksområder for å holde på vannet der det er vannknapphet og å bruke vegetasjon langs elvebredder for å forhindre erosjon og som buffer for forurensning. I urbane områder handler det om å la naturen slippe til i større eller mindre løsninger for å ta vare på og håndtere vann når det regner mer enn avløpsrørene kan ta unna. Naturens løsninger antas å være mer bærekraftige og mer kosteffektive enn alternativene. De positive tilleggseffektene er at de naturlige elementene kan bidra til økt biologisk mangfold, til ren luft og gode bymiljø. Det naturen krever av oss, er areal. Det må settes av plass til natur også i den tette byen.

Spennende eksempler

Det finnes mange spennende eksempler på storbyers bruk av naturlige løsninger for tilpasning til et våtere klima. I Kina bygger de nå om en rekke byer til «svampebyer» som skal absorbere regnvannet slik at det blir en ressurs fremfor et problem. Amsterdam fremmer tiltak som tar vare på vannet og sikrer byen mot skader, samtidig som byen tilføres gode møteplasser og naturen slipper til. Her handler mye om å la vannet få plass til å infiltrere til grunnen, gjennom permeable dekker og vegetasjon, men også å ta i bruk regnvannet som en ressurs – fra hagevanning, til skyllevann i toalettet og til og med ølbrygging.

Og i Stavanger?

Også her er vi i gang med å tenke andre løsninger enn å få vannet raskest mulig ned i rør. Utbyggere må tenke lokale løsninger og fordrøyning før de får slippe regnvann inn på avløpssystemet, og det stilles krav for å sikre grønne kvaliteter og vannhåndtering. I utviklingen av den nye bydelen Madla-Revheim har naturlige løsninger for å håndtere regnvannet stått helt sentralt. I friområdet Emmaus er det bygget en naturlig dam som håndterer overvann fra nærområdet. Vannet fremstår som et positivt element i landskapet, fremfor å ledes raskest mulig bort i rør. Vi har også fått flere eksempler på grønne tak rundt om i bybildet. I tillegg er Stavanger kommune med i et europeisk forskningsprosjekt med naturbaserte løsninger for klimatilpasning som tema. Her får vi være en del av utviklingen av et felles europeisk rammeverk for bruk av naturen som løsning og lære mer om hvilke løsninger som kan egne seg hos oss.

Tenk på det

Hva kan du gjøre for å bygge en by som tåler og tar vare på vannet? Kanskje du kan velge et alternativ til tette heller eller asfalt i oppkjørselen din? Kan du ha grønt tak på huset eller garasjen slik at det lille regnet holdes tilbake? Kan du la treet få stå eller plante ett til? Kan takvannet brukes til hagevanning? Eller hva med en grønn plantevegg? Tenk på det – det spiller en rolle for byen vår. God vanndag!